Мужской ритуал утреннего и вечернего ухода за кожей: советы дерматологов для идеального внешнего вида

Идеальная программа ухода за кожей для мужчин: от умывания до ретинола

2:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В мире мужской красоты, правильный уход за кожей становится все более важным. Хотя вы уже можете знать, какие продукты лучше всего подходят для вашего лица, важно понимать и время, и порядок их использования. Дерматологи портала byrdie.com поделятся с вами полной программой ухода за кожей для мужчин, обеспечив максимальную эффективность процедур.

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Утренний ритуал ухода

Умывание

Начните день с очищающего средства, подходящего вашему типу кожи. Следите за температурой воды – теплая наилучшим образом подходит для умывания. Если вечером вы уже проводили очищение, этот шаг можно пропустить, особенно если ваша кожа склонна к жирности или прыщам.

Сыворотка

Нанесите сыворотку, богатую антиоксидантами, чтобы улучшить выработку коллагена и защитить кожу от воздействия вредных свободных радикалов.

Увлажняющий крем

Нанесите небольшое количество увлажняющего крема, который подходит вашему типу кожи. Внимательно распределите его по лицу и шее, уделяя особое внимание областям, нуждающимся в дополнительном увлажнении.

Солнцезащитный крем

Важным шагом является также нанесение солнцезащитного крема с SPF минимум 30, чтобы защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Вечерний ритуал ухода

Очищение

Умойте лицо, чтобы удалить загрязнения, свободные радикалы и жир, накопившиеся в течение дня. Рекомендуется вечером использовать отшелушивающее средство для более глубокого очищения.

Специальный уход

Нанесите ретинол или ретиноид, чтобы улучшить состояние кожи. Обратитесь к дерматологу, чтобы узнать, что подходит именно для вас. Это эффективное средство против старения кожи, ускоряющее обновление клеток.

Увлажнение

Нанесите увлажняющее средство без SPF, содержащее керамиды и гиалуроновую кислоту, для поддержания здоровья кожного барьера.

Следуйте этой полной программе ухода, и ваша кожа будет выглядеть здоровой и ухоженной каждый день.