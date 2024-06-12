Клубничный скраб для ног своими руками: рецепт, ингредиенты и способ применения

Домашний клубничный скраб для ног: ягодный уход за пяточками

1:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Уход за ногами не менее важен, чем забота о лице и волосах. Вместо того чтобы тратить деньги на дорогой педикюр, попробуйте сделать клубничный скраб для пяточек своими руками. Этот простой и эффективный рецепт от femina.in поможет вам сохранить ноги здоровыми, гладкими и увлажнёнными.

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Ингредиенты

2 клубники

2 столовые ложки оливкового масла

1/2 стакана сахарного песка

1 столовая ложка лимонного сока

Клубника не только придаёт ногам приятный аромат, но и помогает удалить омертвевшие клетки кожи благодаря своим кислотам. Точки на ягодах создают идеальную текстуру для скраба. Оливковое масло питает сухую кожу, увлажняя её после удаления омертвевших клеток. В результате ваши ноги будут выглядеть здоровыми и ухоженными.

Способ приготовления

Разомните клубнику и добавьте сахарный песок. Влейте оливковое масло, чтобы добиться нужной консистенции. Добавьте 5–6 капель лимонного сока, и ваш скраб готов.

Способ применения

Нанесите скраб на чистые и вымытые ноги. Оставьте на 20 минут. После высыхания потрите скраб круговыми движениями и смойте.

Повторяйте процедуру минимум два раза в неделю, чтобы ваши ноги всегда были ухоженными и красивыми. Попробуйте этот простой рецепт и наслаждайтесь результатами!