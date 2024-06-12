Секреты безопасного и красивого загара: советы врача-косметолога

Косметолог Мирзоева поделилась советами о том, как получить красивый загар

1:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Врач-косметолог Зайнаб Мирзоева раскрыла секреты получения красивого загара, подчеркивая важность соблюдения простых правил для безопасного и эффективного загара. Она подчеркнула, что первым и основным правилом является использование крема солнцезащитного с фактором защиты не менее 40. Эксперт рекомендует постепенно снижать уровень SPF по мере приобретения кожей загара.

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Для обеспечения более равномерного загара, Мирзоева советует тщательно очищать кожу от загрязнений и омертвевших клеток с помощью телескраба. Увлажнение кожи также играет важную роль, и косметолог рекомендует использовать различные увлажняющие кремы или молочко.

Важным аспектом является постепенное увеличение времени пребывания на солнце. В первый день рекомендуется не более 20-30 минут, а затем с каждым последующим днем время можно увеличивать на 5-10 минут, чтобы избежать излишнего воздействия ультрафиолетовых лучей и минимизировать риск солнечных ожогов.