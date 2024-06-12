Секреты безопасного и красивого загара: советы врача-косметолога

Врач-косметолог Зайнаб Мирзоева раскрыла секреты получения красивого загара, подчеркивая важность соблюдения простых правил для безопасного и эффективного загара. Она подчеркнула, что первым и основным правилом является использование крема солнцезащитного с фактором защиты не менее 40. Эксперт рекомендует постепенно снижать уровень SPF по мере приобретения кожей загара.
Для обеспечения более равномерного загара, Мирзоева советует тщательно очищать кожу от загрязнений и омертвевших клеток с помощью телескраба. Увлажнение кожи также играет важную роль, и косметолог рекомендует использовать различные увлажняющие кремы или молочко.
Важным аспектом является постепенное увеличение времени пребывания на солнце. В первый день рекомендуется не более 20-30 минут, а затем с каждым последующим днем время можно увеличивать на 5-10 минут, чтобы избежать излишнего воздействия ультрафиолетовых лучей и минимизировать риск солнечных ожогов.
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?