Какой уровень SPF должен быть у вашего солнцезащитного крема: советы дерматолога

Дерматолог объяснил, какой SPF должен быть у эффективного солнцезащитного крема

1:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Врач-дерматолог Станислав Арканников дал рекомендации по выбору солнцезащитного крема с необходимым уровнем SPF. Он отметил, что при нахождении под открытым солнцем, например на пляже, следует выбирать крем с SPF не ниже 30. Это обеспечит базовую защиту от вредного ультрафиолетового излучения. Если же вы проводите много времени на открытом воздухе в городе, лучше использовать составы с SPF 50, так как они обеспечивают более высокую степень защиты. Эти два уровня — SPF 30 и SPF 50 — являются основными для эффективной защиты кожи в различных условиях.

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Дерматолог подчеркнул, что защита кожи от ультрафиолета крайне важна. Отсутствие надлежащей защиты может привести к серьезным последствиям для здоровья кожи, включая появление меланом — агрессивной формы рака кожи, а также себорейных кератом, родинок и других новообразований. Регулярное использование солнцезащитного крема с соответствующим уровнем SPF помогает предотвратить эти проблемы, сохраняя здоровье и молодость кожи. Арканников также отметил, что нанесение солнцезащитного крема следует повторять каждые два часа, особенно после купания или сильного потоотделения, чтобы поддерживать эффективную защиту в течение всего дня.