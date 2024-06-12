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Онколог Синявин объяснил, когда необходимо удалять родинки и как предотвратить меланому

Онколог Синявин объяснил, в каких случаях необходимо удаление родинок

1:53
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Родинки обычно не причиняют вреда, но в некоторых случаях из них может развиться злокачественная опухоль. Врач-онколог и дерматолог Дмитрий Синявин советует не удалять родинки без необходимости или из-за страха меланомы. Он подчеркивает, что раннее удаление опасной родинки увеличивает шанс избежать рака. Развитие меланомы провоцируют чрезмерное пребывание на солнце, гормональные сбои и наследственность.

Онколог Синявин объяснил, в каких случаях необходимо удаление родинок
Фото: commons.wikimedia.org by Т Гневус Фабер is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Руководитель Центра молекулярной онкологии Владислав Милейко добавляет, что до 10% случаев меланомы являются семейными, связаны с генетическими мутациями и типом кожи. Генетическое исследование методом высокопроизводительного секвенирования может выявить риски наследственной меланомы.

Если родинка часто травмируется, меняет цвет и форму, увеличивается, покраснеет, шелушится, болит или зудит, необходимо обратиться к врачу. Удаление родинки возможно только после дерматоскопического исследования, которое определяет её потенциальную опасность. При подозрении на меланому родинку удаляют скальпелем, а при ранней стадии меланомы дополнительно иссекают кожу с отступом на 5 миллиметров. Если угрозы перерождения нет, применяют радиоволновое иссечение, а лазерную деструкцию используют для удаления бородавок и папиллом, но она не рекомендуется для родинок из-за поверхностности процедуры.

Синявин предупреждает, что удаление родинки должно проводиться только медицинским специалистом, а попытки самостоятельного удаления могут привести к серьёзным последствиям. Врач также рекомендует избегать длительного пребывания на солнце, использовать солнцезащитные кремы и отказаться от вредных привычек.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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