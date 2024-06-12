Летний уход за кожей: как сохранить здоровье и красоту в жаркие дни

Эта косметика обязательна для вашего отпуска

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Когда мы резко переходим из привычного климата средней полосы в жаркие условия, наша кожа требует особого ухода для сохранения здоровья и жизненной силы. Экзотическое лето приносит обилие солнечного света, повышенную влажность и активный отдых, что может негативно сказаться на состоянии кожи лица и тела. Летний сезон ставит перед кожей уникальные задачи: повышение температуры и влажности ведет к чрезмерному выделению жира, а длительное воздействие ультрафиолетовых лучей может вызвать солнечные ожоги и преждевременное старение. Поэтому важно адаптировать бьюти-уход.

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Ключевой принцип летнего ухода за кожей — надежная защита от солнца. Косметолог Ирина Созинова напоминает, что ультрафиолетовые лучи UVA и UVB пагубно воздействуют на кожу, поэтому использование солнцезащитного крема с SPF 30 или выше предохраняет от ожогов, старения и риска рака кожи. Наносите крем каждые два часа, особенно при длительном пребывании на открытом воздухе или после плавания.

Косметика для отпуска или жарких дней должна быть легче зимней. В жару, когда поры расширены, лучше избегать плотных кремов и масляных основ, чтобы предотвратить высыпания и воспаления. Выбирайте кремы и сыворотки на водной основе. От декоративной косметики в отпуске можно отдохнуть, но легкие тинты, минеральная пудра и водостойкие туши помогут выглядеть привлекательно. Не забывайте умываться перед купанием и на ночь.

Летняя жара обезвоживает организм и кожу, что приводит к тусклому виду. Пейте больше воды для поддержания гидратации. Легкий увлажняющий крем на водной основе и сыворотки с гиалуроновой кислотой помогут сохранить упругость и сияние кожи.

Включение антиоксидантов в уход за кожей летом жизненно необходимо, так как они борются со свободными радикалами, возникающими под воздействием солнца и загрязненной среды. Регулярное, но мягкое отшелушивание нужно для удаления омертвевших клеток, которые могут забивать поры и вызывать высыпания. Предпочтительнее использовать химические отшелушивающие средства, такие как гликолевая или салициловая кислота, 1-2 раза в неделю.

Уход после солнца важен для восстановления кожи. Гель алоэ вера с его охлаждающими и заживляющими свойствами и средства с ниацинамидом помогут успокоить и восстановить кожу после пребывания на солнце.