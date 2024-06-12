Опасности длительного ношения гель-лака: рекомендации эксперта

Почему не рекомендуется носить гель-лак более двух недель

1:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

При ношении гель-лака более двух недель ногти могут начать ломаться или подвергнуться грибковым инфекциям, объясняет мастер-наставник федеральной сети салонов "Пальчики" Маргарита Макарова. Отросшее искусственное покрытие смещает стрессовую зону ногтя, увеличивая вероятность повреждений натурального ногтя. Кроме того, в отросших ногтях могут появиться отслойки и воздушные карманы, где влага создает благоприятную среду для патогенных микроорганизмов.

Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Макарова также подчеркивает, что люди с аллергическими реакциями должны быть особенно осторожны с гель-лаком. Покрытие не рекомендуется наносить на ногти, если на руках есть раздражения или ранки на околоногтевой коже.

Если ногти ослаблены, расслаиваются или размягчаются, эксперт советует сделать перерыв в использовании гель-лака или воспользоваться специальными препаратами для укрепления ногтей.