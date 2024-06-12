Как выглядеть прекрасно, не тратя много времени: быстрые и простые лайфхаки для занятых женщин

Секреты красоты для занятых: как выглядеть на все сто, экономя время и усилия?

2:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Для занятых женщин уход за собой часто становится вызовом. Многочисленные обязанности на работе и дома оставляют мало времени для сложных бьюти-ритуалов. Но кто сказал, что красота требует жертв? С этими простыми и быстрыми лайфхаками от femina.in вы сможете выглядеть прекрасно, не тратя много времени и усилий.

Фото: Flickr: Ава Удивила by Дэн Дзен is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Вытирайте волосы футболкой

Если у вас нет времени на сушку волос или использование фена, просто используйте хлопчатобумажную футболку вместо полотенца. Она лучше впитывает влагу и поможет быстрее высушить волосы.

Сделайте ухаживающую тональную основу

Если времени на утренний макияж почти нет, добавьте несколько капель сыворотки и тонального крема в увлажняющее средство, чтобы создать собственный BB-крем.

Добавление объёма ресницам

Нанесите немного детской присыпки на ресницы перед тушью, чтобы они стали более густыми и объемными.

Натуральная альтернатива дезодоранту

Если у вас закончился дезодорант, нанесите немного пищевой соды под мышки, чтобы избавиться от неприятного запаха на весь день. Применяйте этот лайфхак с осторожность, если у вас чувствительная кожа.

Снимите воспаление с помощью льда

Быстрый способ снять воспаление и отек - просто приложите к прыщам лёд. Он быстро успокоят раздраженную кожу.

Освойте искусство стробинга

Вместо контуринга попробуйте стробинг. Это быстрый способ подчеркнуть ваши лучшие черты. Просто нанесите хайлайтер на центр носа, скулы и под бровями.

Используйте вазелин для ухода за кожей

Нанесите вазелин на руки и ноги перед сном и наденьте тёплые носочки или хлопчатобумажные перчатки. Утром вы проснётесь с мягкой и гладкой кожей.

Оживите усталый взгляд

Нанесите белый карандаш на слизистую, а затем коричневую подводку по ресничному краю, чтобы придать взгляду свежесть.

Эти простые советы помогут вам выглядеть прекрасно, не тратя много времени и усилий!