Рецепт очищающего масла для лица с розовой солью: универсальное средство для детокса и питания кожи

Очищающее масло с розовой солью: рецепт для домашнего ухода за лицом

1:47 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ищете универсальное средство для очищения и питания кожи? Попробуйте очищающее масло с розовой солью, которое можно легко приготовить своими руками. Натуральные масла, такие как оливковое и кокосовое, бережно очищают и увлажняют, придавая здоровое сияние. Розовая соль, богатая минералами, эффективно отшелушивает и выводит токсины. Этот рецепт портала femina.in сочетает в себе лучшие природные ингредиенты, обеспечивая вашей коже мягкость, чистоту и питание.

Фото: PxHere by Mareefe is licensed under CC0 Public Domain

Ингредиенты

1 столовая ложка оливкового масла

1 столовая ложка кокосового масла

½ чайной ложки розовой соли

5 капель эфирного масла чайного дерева

Стеклянный флакон с крышкой пипеткой

Маленькая пластиковая воронка

Способ приготовления

Добавьте розовую соль в бутылку. Влейте через воронку кокосовое, оливковое и эфирное масла. Они будут располагаться слоями из-за разной плотности. Хорошо встряхните бутылку, чтобы смешать все ингредиенты. Соль останется на дне, как и должно быть. Оставьте смесь на ночь, чтобы она настоялась.

Способ применения

Смочите кожу водой. Нанесите несколько капель очищающего масла с розовой солью и массируйте лицо. Смойте тёплой водой и нанесите увлажняющий крем.

Совет: Это масло можно использовать как часть процедуры двойного очищения для достижения наилучших результатов.

Обязательно проведите тест на аллергию перед применением масла. Пользуйтесь этим простым рецептом и наслаждайтесь чистой и здоровой кожей!