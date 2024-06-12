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Рецепт очищающего масла для лица с розовой солью: универсальное средство для детокса и питания кожи

Очищающее масло с розовой солью: рецепт для домашнего ухода за лицом

1:47
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Ищете универсальное средство для очищения и питания кожи? Попробуйте очищающее масло с розовой солью, которое можно легко приготовить своими руками. Натуральные масла, такие как оливковое и кокосовое, бережно очищают и увлажняют, придавая здоровое сияние. Розовая соль, богатая минералами, эффективно отшелушивает и выводит токсины. Этот рецепт портала femina.in сочетает в себе лучшие природные ингредиенты, обеспечивая вашей коже мягкость, чистоту и питание.

Очищающее масло с розовой солью: рецепт для домашнего ухода за лицом
Фото: PxHere by Mareefe is licensed under CC0 Public Domain

Ингредиенты

  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1 столовая ложка кокосового масла
  • ½ чайной ложки розовой соли
  • 5 капель эфирного масла чайного дерева
  • Стеклянный флакон с крышкой пипеткой
  • Маленькая пластиковая воронка

Способ приготовления

Добавьте розовую соль в бутылку. Влейте через воронку кокосовое, оливковое и эфирное масла. Они будут располагаться слоями из-за разной плотности. Хорошо встряхните бутылку, чтобы смешать все ингредиенты. Соль останется на дне, как и должно быть. Оставьте смесь на ночь, чтобы она настоялась.

Способ применения

  1. Смочите кожу водой.
  2. Нанесите несколько капель очищающего масла с розовой солью и массируйте лицо.
  3. Смойте тёплой водой и нанесите увлажняющий крем.

Совет: Это масло можно использовать как часть процедуры двойного очищения для достижения наилучших результатов.

Обязательно проведите тест на аллергию перед применением масла. Пользуйтесь этим простым рецептом и наслаждайтесь чистой и здоровой кожей!

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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