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Домашняя имбирная маска для блеска и здоровья волос: новый подход к уходу за локонами

Имбирная маска для волос: новый секрет красоты вашей шевелюры

1:16
Моя семья » Красота и стиль

Предлагаем вам попробовать что-то новенькое для ухода за волосами! Ведь, вероятно, вы уже использовали почти все, что можно было найти на кухне: авокадо, йогурт, мёд, яйца. Но, а что насчёт имбиря? Да, вы не ослышались! Имбирь - это не только острая приправа, но и отличный ингредиент для вашей домашней маски для волос по рецепту femina.in.

Имбирная маска для волос: новый секрет красоты вашей шевелюры
Фото: flickr.com by Veganbaking.net is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Вам понадобятся следующие ингредиенты

  • 3 столовые ложки свежего имбирного сока
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 3 столовые ложки заваренного зелёного чая

Имбирь способствует улучшению кровообращения, что стимулирует рост волос и делает их более здоровыми и блестящими. Оливковое масло увлажняет и питает локоны, а зелёный чай придает им дополнительный блеск и живость.

Способ применения этой маски 

Нанесите смесь на кожу головы и массируйте её кончиками пальцев. Оставьте на 20 минут, затем смойте тёплой водой и мягким шампунем. При необходимости используйте кондиционер.

Повторяйте процедуру хотя бы один раз в неделю в течение месяца, и вы увидите положительные изменения в состоянии ваших волос!

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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