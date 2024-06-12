Ночная маска из картофельного сока и зелёного чая: естественное решение для красивой кожи лица

На рынке представлено множество ночных масок для кожи, которые обещают отличные результаты. Большинство из них имеют гелевую текстуру, что обеспечивает охлаждающий и увлажняющий эффект. Проблемная и склонная к акне кожа особенно выигрывает от таких средств. Если вы сомневаетесь в эффективности покупных масок, попробуйте сделать маску своими руками по рецепту femina.in.
Смешайте картофельный сок с охлаждённым зелёным чаем. С помощью ватного диска нанесите смесь на лицо перед сном. Оставьте маску на ночь, а утром смойте.
Эта простая в приготовлении маска поможет улучшить состояние вашей кожи, придаст ей здоровый вид и ощущение свежести. Попробуйте и убедитесь в эффективности натурального ухода!
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?