Ночная маска из картофельного сока и зелёного чая: естественное решение для красивой кожи лица

Натуральная ночная маска из картофеля и зелёного чая: рецепт и полезные свойства

1:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

На рынке представлено множество ночных масок для кожи, которые обещают отличные результаты. Большинство из них имеют гелевую текстуру, что обеспечивает охлаждающий и увлажняющий эффект. Проблемная и склонная к акне кожа особенно выигрывает от таких средств. Если вы сомневаетесь в эффективности покупных масок, попробуйте сделать маску своими руками по рецепту femina.in.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Ингредиенты

1 столовая ложка свежего картофельного сока

1 столовая ложка заваренного зёленого чая

Способ приготовления

Смешайте картофельный сок с охлаждённым зелёным чаем. С помощью ватного диска нанесите смесь на лицо перед сном. Оставьте маску на ночь, а утром смойте.

Полезные свойства ингредиентов

Картофельный сок

Сок картофеля уменьшает пигментацию и тёмные круги. Богат витамином C и антиоксидантами, разглаживает морщины. Снимает воспаление и раздражение, полезен при акне. Содержит натуральные увлажняющие компоненты, делая кожу мягкой и гладкой.

Зелёный чай

Защищает кожу от повреждений и старения. Борется с бактериями, вызывающими акне, и уменьшает воспаление. Снижает покраснение и раздражение, идеален для чувствительной кожи. Регулирует выработку кожного сала, предотвращая прыщи и матируя кожу.

Эта простая в приготовлении маска поможет улучшить состояние вашей кожи, придаст ей здоровый вид и ощущение свежести. Попробуйте и убедитесь в эффективности натурального ухода!