Как комфортно носить контактные линзы летом: советы для жарких дней

Контактные линзы летом: как избежать сухости и раздражения?

1:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето приносит с собой солнечные дни и высокие температуры, но для тех, кто носит контактные линзы, этот сезон может быть непростым. Жара, ультрафиолетовые лучи и кондиционеры могут вызвать дискомфорт и сухость глаз. Однако, следуя нескольким простым рекомендациям от femina.in, вы сможете комфортно носить контактные линзы даже в самые тёплые дни.

Фото: commons.wikimedia.org by ROTFLOLEB is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Носите солнцезащитные очки

Они помогают предотвратить высыхание глаз и линз, а также защищают от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Без солнцезащитных очков линзы могут высохнуть и затвердеть, что вызовет дискомфорт и боль.

Приобретите ежедневные линзы

Однодневные контактные линзы - идеальный выбор для лета. Они одноразовые и поддерживают высокую влажность, что особенно важно в жаркую погоду.

Избегайте прямого контакта с кондиционером

Кондиционеры сушат воздух, что может привести к высыханию линз. Не сидите прямо перед вентилятором и направляйте его сторону.

Используйте специальные капли при аллергии

Если у вас аллергия, которая вызывает зуд глаз, применяйте капли из аптеки для снятия симптомов. Сразу выньте линзы, если почувствовали раздражение.

Следуя этим советам, вы сможете комфортно носить контактные линзы даже в жаркие летние дни.