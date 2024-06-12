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Как комфортно носить контактные линзы летом: советы для жарких дней

Контактные линзы летом: как избежать сухости и раздражения?

1:28
Моя семья » Красота и стиль

Лето приносит с собой солнечные дни и высокие температуры, но для тех, кто носит контактные линзы, этот сезон может быть непростым. Жара, ультрафиолетовые лучи и кондиционеры могут вызвать дискомфорт и сухость глаз. Однако, следуя нескольким простым рекомендациям от femina.in, вы сможете комфортно носить контактные линзы даже в самые тёплые дни.

Контактные линзы летом: как избежать сухости и раздражения?
Фото: commons.wikimedia.org by ROTFLOLEB is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Носите солнцезащитные очки

Они помогают предотвратить высыхание глаз и линз, а также защищают от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Без солнцезащитных очков линзы могут высохнуть и затвердеть, что вызовет дискомфорт и боль.

Приобретите ежедневные линзы

Однодневные контактные линзы - идеальный выбор для лета. Они одноразовые и поддерживают высокую влажность, что особенно важно в жаркую погоду.

Избегайте прямого контакта с кондиционером

Кондиционеры сушат воздух, что может привести к высыханию линз. Не сидите прямо перед вентилятором и направляйте его сторону.  

Используйте специальные капли при аллергии

Если у вас аллергия, которая вызывает зуд глаз, применяйте капли из аптеки для снятия симптомов. Сразу выньте линзы, если почувствовали раздражение.

Следуя этим советам, вы сможете комфортно носить контактные линзы даже в жаркие летние дни.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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