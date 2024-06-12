Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
140 тысяч китайских туристов посетили Россию с 2023 года
Александр Ширвиндт рассказывал, что встречал Де Ниро в смокинге и при свечах
Суд отказал детям Александра Градского в аресте имущества его вдовы
Как неправильное удаление цветков может навредить петунии
Акции Apple взлетели: компания представила программное обеспечение для ИИ
Как женщины и мужчины по-разному обустраивают свои дома
Как правильно наносить кондиционер на волосы: пошаговое руководство
Тренер назвал упражнения для улучшения состояния суставов кистей и пальцев рук
Северус Снегг в книге отличается от того, каким он вышел на экране
Аргановое масло в уходе за кожей: универсальное средство с множеством полезных свойств

Аргановое масло для лица: идеальное решение для всех типов кожи

1:52
Моя семья » Красота и стиль

В поисках идеального средства для ухода за лицом каждый желает найти нечто универсальное - что-то, что подходит для всех типов кожи, обеспечивая увлажнение без увеличения жирности или появления высыпаний. Аргановое масло - это именно такой продукт. Давайте вместе с femina.in рассмотрим, почему стоит обратить на него внимание и как оно может улучшить состояние вашей кожи.

Аргановое масло для лица: идеальное решение для всех типов кожи
Фото: commons.wikimedia.org by Elizaveta Usova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Универсальность

Это масло подходит для всех типов кожи, находясь где-то посередине - не слишком густое, чтобы перегрузить дерму, и не слишком легкое, чтобы не доставить необходимого увлажнения.

Увлажнение и уменьшение воспалений

Благодаря содержанию омега-жирных кислот, линолевой кислоты и витамина Е, аргановое масло не только эффективно увлажняет кожу, делая ее более мягкой и эластичной, но и имеет противовоспалительные свойства. Это особенно важно для людей, склонных к акне. Масло помогает снизить воспаление, контролирует избыточное выделение кожного сала и предотвращает закупоривание пор.

Не вызывает прыщей

Важно отметить, что аргановое масло не является комедогенным, в отличие от некоторых других, таких как кокосовое или оливковое. Это означает, что оно не вызывает закупоривание пор, что часто происходит при использовании тяжелых кремов или тональных основ.

Применение

Для достижения наилучших результатов рекомендуется наносить аргановое масло на чистую, слегка мокрое лицо. Это поможет удержать влагу и обеспечит вашей коже необходимое увлажнение, без риска появления прыщей и высыпаний.

Попробуйте аргановое масло сегодня и убедитесь в его благотворном воздействии на вашу кожу!

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Неожиданное народное средство борьбы с тлёй и слизнями: простой способ с газировкой

Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?

Проверенный способ очистить сад и огород от вредителей
Тесто на кефире без яиц и дрожжей: хороший вариант для пиццы или пирожков
Универсальное тесто на кефире: используйте его для пирожков, пиццы и лепёшек
Не нуждаются в вашем внимании: топ 3 пород кошек, которые любят свободу
Секрет богатого урожая чеснока: как подкормка в июне увеличивает его в разы
Коровье молоко из-за своих свойств даже вошло в мифологию Дмитрий Плотников Макрон разваливает проукраинскую "партию войны" в Европе Любовь Степушова Московские юродивые: моральные авторитеты и святые старой столицы Сергей Лебедев
Огурцы на всё лето: как добиться непрерывного плодоношения в саду
Элегантные стрижки для женщин 50+: пикси, каскады и боб
Банановые кексы: отличный рецепт для тех, у кого нет времени готовить
Банановые кексы: отличный рецепт для тех, у кого нет времени готовить
Последние материалы
Ветеринары рассказали, как выбрать корм для собаки
Летние пожары автомобилей: советы эксперта по предотвращению возгораний
The Conversation: беженцев из Помпей и Геркуланума приняли в соседних городах
Как исправить ошибки в полисе ОСАГО и избежать отказа в страховой выплате
Оман планирует четырёхкратный рост турпотока из России в 2024 году
Сергей Соседов довел солистку группы "Стрелки" до слез на шоу "ВИА Суперстар"
Всего 3 удобрения для отличного урожая томатов
Законодатели Норвегии разработали новый “налог на выезд” для богачей
Американские учёные выяснили, что кето-диета способствует клеточному старению органов
Фолиевая кислота предотвращает анемию и снижает высокий холестерин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников