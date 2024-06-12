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Преимущества сухой стрижки волос: почему стоит попробовать эту новую парикмахерскую технику?

Сухая стрижка волос: новая техника с множеством преимуществ

1:37
Моя семья » Красота и стиль

Сегодня все больше парикмахеров предлагают новую технику - сухая стрижка волос. Это направление предлагает множество преимуществ, которые стоит учитывать при следующем визите в салон. Портал femina.in рассказывает о плюсах сухой стрижки и о том, почему она может быть лучшим выбором для вас.

Сухая стрижка волос: новая техника с множеством преимуществ
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Результат сразу виден

При мокрой стрижке ваши волосы изменяют свою структуру и длину после сушки. Это может привести к непредсказуемым результатам, оставляя вас в некотором неведении относительно конечного результата. В свою очередь, сухая стрижка позволяет увидеть каждое движение парикмахера, и вы можете быть уверены в том, что ваши волосы будут выглядеть именно так, как вы хотите, без риска неприятных сюрпризов.

Отлично подходит для кудрявой шевелюры

Влажная стрижка может сделать волосы тяжелыми, затрудняя определение естественного положения волос. Это особенно актуально для вьющихся и волнистых волос, где сложно определить структуру и форму прически. Сухая стрижка позволяет парикмахеру более точно проработать каждую деталь и создать ухоженный образ, легко поддерживаемый в домашних условиях.

Мягкое воздействие

Наконец, сухая стрижка мягче воздействует на локоны, избегая повреждений и ломкости, которые могут возникнуть, когда расчёсывают мокрые волосы при классическом варианте.

Данная процедура также позволяет сократить время проведенное в салоне, что является дополнительным плюсом.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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