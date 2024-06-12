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Избавьтесь от кистей: лайфхаки для идеального нанесения макияжа с помощью пальцев

Макияж без кистей: как достичь идеального результата с помощью пальцев?

1:31
Моя семья » Красота и стиль

Представьте себе волшебный мир макияжа без необходимости использования большого количества кистей. Да, вы правильно услышали, можете заменить их обычными пальцами и портал femina.in расскажет как! Прежде чем начать, убедитесь, что ваши руки чистые и продезинфицированные, чтобы избежать попадания бактерий на кожу.

Макияж без кистей: как достичь идеального результата с помощью пальцев?
Фото: unsplash.com by Alysa Bajenaru is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Тональная основа

Нанесение тонального крема с помощью пальцев обеспечит равномерное покрытие. Небольшое количество основы аккуратно распределите пальцами по лицу, уделяя особое внимание трудно доступным местам. Растушуйте продукт похлопывающими движениями, как будто наносите увлажняющий крем, обеспечивая равномерное покрытие кожи.

Румяна

Для нанесения румян используйте тыльную сторону ладони для разогрева продукта, а затем аккуратно перенесите его на щеки и растушуйте. Тепло пальцев поможет равномерно распределить цвет и создать натуральный румянец.

Тени

Нанесите немного теней на веки и растушуйте их безымянным пальцем. Это создаст эффектный макияж в стиле гранж. Попробуйте, использовать карандаш для создания дымчатого эффекта. Нанесите его по линии роста ресниц и аккуратно растушуйте пальцем.

Итак, пальцы могут стать вашими лучшими помощниками в создании макияжа, обеспечивая точное нанесение и естественный вид без использования кистей.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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