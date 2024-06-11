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Лайфхаки для продления срока службы косметики: простые советы от экспертов

Пять лайфхаков для вашей косметики: как продлить срок её службы?

2:23
Моя семья » Красота и стиль

Вам приходится избавляться от вашей косметики из-за того, что она сломалась, высохла или разбилась, хотя срок её годности еще не истек? В таком случае, вы пришли по правильному адресу! Вот несколько лайфхаков от femina.in, которые помогут продлить срок службы ваших любимых косметических продуктов!

Пять лайфхаков для вашей косметики: как продлить срок её службы?
Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

Тушь для ресниц

Тушь, несомненно, стала неотъемлемой частью любой косметички, но у неё есть свои проблемы. Она может высохнуть или загустеть еще до истечения срока годности. Не выкидывайте тушь, а просто добавьте в тюбик немного глазных капель или раствора для контактных линз, хорошо перемешайте и продолжайте пользоваться.

Тональный крем

Вы не готовы расставаться с вашим любимым тональным кремом? Вероятно, внутри еще осталось много продукта. Просто разрежьте тюбик или используйте зубочистку, чтобы добраться до остатков. Переложите их в чистую емкость. Еще можно добавить немного крема или лосьона для лица в тональный крем и хорошо его встряхнуть. Теперь у вас есть тонирующий увлажняющий крем!

Компактная пудра

Разбитая пудра — настоящее разочарование. Но не расстраивайтесь, ведь есть способ ее восстановить! Измельчите осколки пудры в пыль и смешайте ее с медицинским спиртом (изопропилом) до получения пасты. Затем переложите смесь в контейнер и дайте алкоголю испариться. Ваш продукт будет выглядеть как новый! Этот метод подойдет и для пудровых теней и румян.

Карандаши

Карандаши для губ и глаз могут стать мягкими и ломаться во влажной среде. Храните их в сухом прохладном месте. Можно положит их в холодильнике, но главное — плотно закрыть крышку. 

Губная помада

Если ваша помада сломалась, немного нагрейте обломок зажигалкой  и прижмите его к оставшемуся в тюбике продукту. Держите некоторое время. Если помада непригодна для восстановления, просто переложите ее в чистую емкость и используйте кисточку для нанесения.

Воспользуйтесь этими простыми лайфхаками, чтобы продлить срок службы вашей косметики и избавиться от необходимости выбрасывать продукты, которые еще полностью пригодны к использованию.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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