Секреты здоровой кожи: как избежать проблем на спине

Дерматолог Лукманова пояснила, что может вызвать высыпания на спине

1:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Дерматолог, косметолог и трихолог Алина Лукманова выделяет факторы, которые могут ухудшить состояние проблемной кожи на спине. Она отмечает, что одежда из синтетических материалов и ношение рюкзака могут спровоцировать усиленное потоотделение и размножение бактерий, что приводит к появлению прыщей. Рекомендуется выбирать натуральные ткани и свободный крой одежды для минимизации механического воздействия на кожу.

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При высыпаниях на спине особенно важно соблюдать правила гигиены, включая принятие душа после активных физических нагрузок, избегание использования горячей воды и осторожное мытье кожи. Дерматолог также советует тщательно смывать с кожи спины маски, кондиционеры, масла и кремы после их использования.

Для эффективного лечения рекомендуется обратиться к специалисту для постановки диагноза и назначения подходящего лечения. В зависимости от диагноза могут быть назначены различные курсы лечения, включая системные ретиноиды, для борьбы с проблемами кожи на спине.