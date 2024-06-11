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Секреты безупречного делового макияжа: идеи от профессионала

Какие приемы помогут достичь идеального делового макияжа

1:35
Моя семья » Красота и стиль

Косметика может стать универсальным инструментом, который поможет не только создавать выразительные образы для особых случаев, но и подчеркивать профессиональный имидж в повседневной жизни. Визажист звезд, Александра Никитина, делится своими секретами делового макияжа.

Какие приемы помогут достичь идеального делового макияжа
Фото: freepik.com by ArthurHidden is licensed under public domain

Идеальная кожа

Перед нанесением макияжа важно обеспечить коже лица и шеи должное увлажнение и очистку. При наличии отеков в утренний макияж можно включить лимфодренажный массаж. Следующим шагом станет нанесение тонального крема с натуральным финишем, идеально подходящего под оттенок кожи. Консилер поможет замаскировать недостатки и дефекты кожи, а его фиксация пудрой обеспечит долговременное сохранение макияжа.

Свежий вид

Главной задачей делового макияжа является создание свежего и ухоженного вида. Для этого важно скорректировать зону вокруг глаз, устранить синеву и придать коже сияние. Нанесение светлых сияющих теней на внутренний уголок глаза поможет расширить взгляд, а кремовые румяна, подобранные в светлых и нейтральных оттенках, придадут лицу свежий и естественный вид.

Избегайте слишком темных и ярких оттенков румян, которые могут выглядеть неуместно в рабочей среде и придавать лицу лишний возраст. Следуя этим советам, можно достичь идеального делового макияжа, который подчеркнет ваш профессионализм и уверенность.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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