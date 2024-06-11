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Советы визажиста: как подготовиться к фотосъемке на документы

Визажист поделилась основными принципами макияжа перед фотосессией для документов

1:09
Моя семья » Красота и стиль

Профессиональный визажист Александра Никитина подчеркнула важность использования качественного тонального крема и избегания сияющих текстур при макияже для фотосъемки документов. Она отметила, что перед съемкой необходимо нанести плотный тональный крем для скрытия недостатков кожи, не беспокоясь о его естественности, так как камера это не увидит, а синяки или покраснения не будут выделяться на фотографии.

Визажист поделилась основными принципами макияжа перед фотосессией для документов
Фото: pexels.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Важно также обеспечить соответствие оттенка тонального крема оттенку кожи шеи, чтобы избежать заметной границы на фотографии. Кроме того, она отметила, что макияж не должен содержать сияющих текстур, так как они могут превратиться в жирные пятна под вспышкой камеры. Рекомендуется использовать косметику, создающую матовый эффект, а также наносить пудру поверх тонального крема.

Визажист также советует избегать коррекции черт лица перед съемкой, таких как стрелки на глазах или излишняя коррекция бровей и губ, чтобы сохранить естественный вид лица и избежать сомнений в подлинности фотографии при проверке документов.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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