Советы визажиста: как подготовиться к фотосъемке на документы

Визажист поделилась основными принципами макияжа перед фотосессией для документов

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Профессиональный визажист Александра Никитина подчеркнула важность использования качественного тонального крема и избегания сияющих текстур при макияже для фотосъемки документов. Она отметила, что перед съемкой необходимо нанести плотный тональный крем для скрытия недостатков кожи, не беспокоясь о его естественности, так как камера это не увидит, а синяки или покраснения не будут выделяться на фотографии.

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Важно также обеспечить соответствие оттенка тонального крема оттенку кожи шеи, чтобы избежать заметной границы на фотографии. Кроме того, она отметила, что макияж не должен содержать сияющих текстур, так как они могут превратиться в жирные пятна под вспышкой камеры. Рекомендуется использовать косметику, создающую матовый эффект, а также наносить пудру поверх тонального крема.

Визажист также советует избегать коррекции черт лица перед съемкой, таких как стрелки на глазах или излишняя коррекция бровей и губ, чтобы сохранить естественный вид лица и избежать сомнений в подлинности фотографии при проверке документов.