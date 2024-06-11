Секреты выбора идеального купальника: советы стилиста для каждой фигуры

Советы стилиста: как выбрать идеальный купальник

1:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Согласно стилисту Дине Абашевой, выбор купальника должен учитывать формат отдыха и особенности фигуры. Приоритеты на отпуске определяются моделью и дизайном купальника. Для тех, кому важны загар и комфорт, рекомендуется модель без сложного декора в стиле минимализма или асимметрии. Для тех, кто хочет привлечь внимание и сделать красивые фотографии, стоит выбрать акцентный купальник с интересным дизайном, таким как расцветка металлик или модели с прорезями и драпировками.

Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо is licensed under public domain

Подбирая купальник, важно также учитывать особенности фигуры. Например, для создания визуального эффекта пышности груди подходят модели с акцентом на лифе, такими как оборки, рюши или складки. Яркие и крупные принты также могут увеличить любую часть тела. Для сделать верх компактнее рекомендуются купальники с лифом с закрытыми чашками и поддержкой на косточках, а также модели с широкими лямками.

Для скрытия животика подходят модели с высокой посадкой из плотной ткани или слитные купальники с контрастными принтами. Для тех, кто хочет сделать бедра чуть компактнее, подходят купальники с свободно сидящими низами и без завязок, которые визуально могут сделать бедра шире.