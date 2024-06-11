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О чем сигнализирует ваша кожа: внутренние проблемы, которые нельзя игнорировать

Что ваша кожа может рассказать о проблемах в организме

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Кожа — самый крупный орган нашего организма, который подвергается постоянному воздействию внешней среды и требует особого внимания. Дерматолог Вера Ковалева рассказала, какие заболевания могут скрываться за изменениями кожи. Обратите внимание на внешние проявления, поскольку кожа может сигнализировать о внутренних проблемах.

Что ваша кожа может рассказать о проблемах в организме
Фото: flickr.com by Alex is licensed under Attribution 2.0 Generic

Болезни печени: появление кругов под глазами может указывать на проблемы с печенью, а не просто на недосыпание. Это связано с нарушением микроциркуляции из-за плохого выведения токсинов из организма.

Розацеа: это заболевание проявляется сосудистой сеточкой на лице, краснотой глаз и красными угрями, которые сливаются в пятна. Розацеа требует профессионального лечения и не должна путаться с акне, поскольку они требуют разных подходов.

Заболевания щитовидной железы: проблемы с щитовидкой можно определить по появлению жестких темных волос в необычных местах и пигментации на шее. Щитовидная железа влияет на многие системы организма, поэтому важно не пропустить первые признаки неполадок.

Болезни желудка и кишечника: проблемы с ЖКТ часто проявляются на коже в виде сухости и воспалений. Кистозные воспаления на лбу и щеках могут указывать на неполадки в тонком кишечнике. В таких случаях важно обратиться к гастроэнтерологу, а не к косметологу.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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