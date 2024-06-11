Неочевидные причины выпадения волос: советы эксперта

Необычные причины выпадения волос: экспертное мнение

1:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выпадение волос — серьезная проблема для многих женщин, и часто истинные причины этого явления остаются незамеченными, что усложняет восстановление здоровья волос и кожи головы. Вместе со специалистом мы выявили несколько недооцененных факторов.

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Пониженный иммунитет: высокие нагрузки и стресс могут значительно ослабить иммунитет, что нередко приводит к усиленному выпадению волос. Важно регулировать график и искать эффективные способы борьбы со стрессом.

Прием большого количества препаратов: некоторые лекарства могут вызывать выпадение волос, даже если это не указано в побочных эффектах. Антидепрессанты и обезболивающие особенно склонны к такой реакции.

Агрессивная окружающая среда: жесткая вода и несбалансированное питание могут ухудшить состояние волос и вызвать их выпадение. Важно учитывать качество воды и следить за диетой.

Ношение головных уборов: частое ношение шляп или шапок может ухудшить состояние волос из-за недостатка кислорода для кожи головы, особенно в жаркое время года, что создает дополнительную нагрузку на волосы.