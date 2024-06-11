Подготовка к отпуску: бьюти-процедуры для идеального пляжного образа

Оптимальные косметические процедуры для вашего идеального отпуска

0:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Перед поездкой на курорт каждая женщина стремится быть в идеальной форме. Косметолог Виктория Шилова деликатно напоминает о важности бьюти-процедур, которые помогут добиться желаемого результата.

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Один из них — лимфодренажный массаж, который не только улучшает тонус ног, но и уменьшает отечность. Пилинг, правда, не агрессивный, но достаточный для подготовки кожи к загару. Ламинирование ресниц и бровей станет идеальной заменой макияжу на пляже, обеспечивая натуральный объем и выразительность взгляда.

Биоревитализация — еще одна процедура, которую стоит рассмотреть перед отпуском, чтобы кожа была увлажненной и защищенной от солнечных лучей. Конечно, следует позаботиться о времени для восстановления кожи перед отъездом.