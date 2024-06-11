Разгадка мифов о целлюлите: факты и реальная история борьбы с ним

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Неожиданные сведения о целлюлите: стратегии противодействия этой проблеме

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У женщин целлюлит — распространенное явление, затрагивающее около 90% представительниц пола, даже тех, кто в целом считается стройным. Этот недуг вызывается пробиванием жировых отложений через слои соединительной ткани под кожей, обычно в области ягодиц, бедер, а также на других частях тела.

Неожиданные сведения о целлюлите: стратегии противодействия этой проблеме
Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Гормональные изменения, недостаток физической активности, избыток жира и плохое кровообращение способствуют его развитию. У женщин он встречается чаще из-за особенностей жировой и соединительной ткани, а также ухудшения кровообращения с возрастом. Генетические факторы также играют роль, но диета, физические упражнения и поддержание здорового веса могут повлиять на его проявление. Хотя лишний вес делает целлюлит более заметным, он может возникнуть у женщин всех форм и размеров.

Регулярные упражнения, особенно укрепляющие мышцы и улучшающие кровообращение, могут помочь предотвратить или уменьшить проявления целлюлита, создавая иллюзию более упругой кожи.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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