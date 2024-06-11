Разгадка мифов о целлюлите: факты и реальная история борьбы с ним

Неожиданные сведения о целлюлите: стратегии противодействия этой проблеме

У женщин целлюлит — распространенное явление, затрагивающее около 90% представительниц пола, даже тех, кто в целом считается стройным. Этот недуг вызывается пробиванием жировых отложений через слои соединительной ткани под кожей, обычно в области ягодиц, бедер, а также на других частях тела.

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Гормональные изменения, недостаток физической активности, избыток жира и плохое кровообращение способствуют его развитию. У женщин он встречается чаще из-за особенностей жировой и соединительной ткани, а также ухудшения кровообращения с возрастом. Генетические факторы также играют роль, но диета, физические упражнения и поддержание здорового веса могут повлиять на его проявление. Хотя лишний вес делает целлюлит более заметным, он может возникнуть у женщин всех форм и размеров.

Регулярные упражнения, особенно укрепляющие мышцы и улучшающие кровообращение, могут помочь предотвратить или уменьшить проявления целлюлита, создавая иллюзию более упругой кожи.