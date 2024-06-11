Техники массажа головы: эффективное решение проблемы выпадения волос

Как осуществлять корректный массаж кожи головы при проблемах с выпадением волос

1:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выпадение волос — серьезная проблема, с которой сталкиваются многие женщины. Борьба с этим неприятным явлением предполагает использование различных методов, в зависимости от причины. Если объем волос уменьшился практически вдвое и выпадение усилилось, рекомендуется обратиться к трихологу для консультации. В некоторых случаях специалист может порекомендовать массаж головы для стимуляции роста волос. Ниже представлены несколько техник массажа, но перед применением их следует проконсультироваться с профессионалом.

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Массаж щеткой: этот способ прост и приятен. Используйте щетку из натурального материала, начиная массаж с висков и двигаясь к затылку, а затем к лбу. Важно не надавливать слишком сильно, чтобы не повредить волосы.

Аромамассаж: массаж с использованием эфирных масел помогает улучшить кровообращение и поднять настроение. Применяйте небольшое количество масла на кончики пальцев и массируйте кожу головы мягкими движениями.

Антистресс-массаж по-тайски: этот вид массажа помогает расслабить мышцы головы и шеи. Начните с поглаживаний, затем перейдите к разминанию мышц и вибрирующим круговым движениям по коже. Уделите внимание центральной части лба, ямкам за ушами и височной области.