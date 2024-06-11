Три признака, что пора обновить свою стрижку: секреты стильного образа от профессионалов

Сигналы, что настало время изменить прическу

1:24 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мы не говорим о кардинальных переменах, но смена стрижки — это то, что может освежить ваш образ. Стилисты рекомендуют задуматься о перемене прически, если вы заметили один из следующих признаков в своем образе.

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Волосы потеряли объем. Когда вы только что покинули салон, ваши волосы выглядели ухоженными и объемными, но со временем они начинают терять этот объем из-за отрастания и тяжести кончиков. Если ваши волосы начинают "приклеиваться" к голове, это может быть сигналом к тому, что пора записаться к мастеру на коррекцию или смену стрижки.

Стрижка не соответствует форме вашего лица. Важно подбирать стрижку в соответствии с формой вашего лица. Неправильная стрижка может не только не придавать вам красоты и уверенности, но и скрывать ваши достоинства. Обратитесь к опытному стилисту, который поможет вам подобрать стрижку, подчеркивающую лучшие черты вашего лица.

Стиль прически не соответствует вашему новому образу. Если вы изменили свой стиль, обновили гардероб или приняли новые модные тенденции, это может потребовать и смены вашей стрижки. Каждая перемена требует соответствующего обновления прически. Обсудите свои планы со стилистом, чтобы подобрать стрижку, которая лучше всего подходит вашему новому образу.