Домашние тинты для губ из натуральных ингредиентов: рецепты для естественного румянца

Тинты для губ - это идеальное решение для создания натурального, свежего вида, который никакая помада или блеск не сможет повторить. Они стали неотъемлемой частью нашей косметички. Но почему бы не попробовать приготовить их дома с использованием натуральных ингредиентов? Вот три простых рецепта от портала femina.in.
Извлеките сок из одной свеклы и смешайте его с 2 столовыми ложками кокосового масла до получения нужной консистенции. Свекольный сок добавит губам розовый оттенок, а кокосовое масло увлажнит их. Храните смесь в холодильнике для регулярного использования.
Разотрите несколько клубничных ягод и добавьте несколько капель оливкового масла. Нанесите на губы для естественного розового оттенка.
Измельчите зерна граната и выдавите из них сок, затем смешайте его с кокосовым или оливковым маслом. Этот тинт придаст губам красивый румянец, а также может быть использован на щеках для розового сияния.
Эти простые и естественные рецепты тинтов помогут вам достичь желаемого эффекта без использования химических добавок.
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