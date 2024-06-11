Домашние тинты для губ из натуральных ингредиентов: рецепты для естественного румянца

Три натуральных рецепта тинтов для губ: красота из свеклы, клубники и граната

1:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Тинты для губ - это идеальное решение для создания натурального, свежего вида, который никакая помада или блеск не сможет повторить. Они стали неотъемлемой частью нашей косметички. Но почему бы не попробовать приготовить их дома с использованием натуральных ингредиентов? Вот три простых рецепта от портала femina.in.

Фото: openverse.org by Haleyface is licensed under CC BY 2.0.

Тинт для губ из свеклы

Извлеките сок из одной свеклы и смешайте его с 2 столовыми ложками кокосового масла до получения нужной консистенции. Свекольный сок добавит губам розовый оттенок, а кокосовое масло увлажнит их. Храните смесь в холодильнике для регулярного использования.

Ягодный тинт для губ

Разотрите несколько клубничных ягод и добавьте несколько капель оливкового масла. Нанесите на губы для естественного розового оттенка.

Гранатовый тинт для губ

Измельчите зерна граната и выдавите из них сок, затем смешайте его с кокосовым или оливковым маслом. Этот тинт придаст губам красивый румянец, а также может быть использован на щеках для розового сияния.

Эти простые и естественные рецепты тинтов помогут вам достичь желаемого эффекта без использования химических добавок.