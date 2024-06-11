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Пять лучших свежевыжатых соков для сияющей кожи: природный секрет красоты

Какие же соки лучше всего выбрать для сияющей кожи?

1:42
Моя семья » Красота и стиль

Очищение организма с помощью свежевыжатых соков стало настоящим трендом. Они не только приносят пользу для здоровья, но и приводят к улучшению состояния кожи, делая ее сияющей и красивой. Портал femina.in рассказывает, какие соки лучше всего помогают в улучшении внешнего вида.

Какие же соки лучше всего выбрать для сияющей кожи?
Фото: freepik.com by KamranAydinov is licensed under Free More info

Морковный

Бета-каротин, обнаруживаемый в моркови, богат витамином A, который препятствует старению и делает кожу более упругой. Добавьте к этому кусочек имбиря для борьбы с прыщами и получите двойную пользу.

Огуречный

Огурцы, богатые водой, помогают организму избавиться от токсинов, что также благоприятно сказывается на коже. Добавление мяты или петрушки придаст соку свежесть и аромат, а также дополнительные питательные вещества.

Апельсиновый

Кто же откажется от стакана свежевыжатого апельсинового сока? Помимо восхитительного вкуса, он содержит в себе витамин C, стимулирующий производство коллагена, который поддерживает эластичность кожи и замедляет процесс старения.

Свекольный

Красный сок свеклы - настоящий очиститель крови, который также помогает очищать печень. Чистая кровь всегда отражается на здоровье кожи.

Петрушковый

Этот растительный ингредиент не только улучшает вкус блюд, но и обладает лечебными свойствами для кожи. Он богат витамином К, который помогает сохранить упругость дермы и избавиться от темных пятен.

Приготовление своего сока из этих компонентов станет не только приятным ритуалом, но и залогом красивой и сияющей кожи на долгие годы.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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