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Как правильно расчёсывать волосы: советы для здоровья и красоты вашей шевелюры

Расчёсывание волос с умом и заботой: четыре простых правила

1:41
Моя семья » Красота и стиль

Многие из нас считают процесс расчёсывания волос обыденным и не задумываются о том, как это может повлиять на их здоровье. Однако правильная техника процедуры играет ключевую роль в поддержании красоты и силы ваших волос. Воспользуйтесь этими простыми рекомендациями от femina.in, чтобы избежать ненужных повреждений и ломкости, и ваши волосы будут выглядеть здоровыми и ухоженными.

Расчёсывание волос с умом и заботой: четыре простых правила
Фото: openverse.org by en:User:Musical Linguist is licensed under CC BY-SA 3.0.

Снизу вверх

Начинайте расчёсывать волосы с кончиков, постепенно продвигаясь к корням. Это поможет избежать ненужной ломкости и повреждений. Распутывая узлы снизу, вы облегчаете процесс расчесывания верхней части волос без их ломки.

Аккуратность прежде всего

Будьте нежны при расчёсывании. Слишком сильное воздействие может повредить волосы, что приведет к ломкости и секущимся кончикам. Расчёсывайте аккуратно, чтобы сохранить здоровье волос.

Держите щётку в чистоте

Чистите расчёску каждые 15 дней, используя мыло и воду. На щётке скапливается много пыли и микробов, которые могут повредить волосы и кожу головы. Чистая расчёска способствует поддержанию здоровья шевелюры.

Избегайте чрезмерного расчёсывания

Чрезмерное расчёсывание, особенно более одного раза в день, может вызвать излишнюю пушистость из-за трения. Для поддержания упругости и гладкости волос достаточно расчёсывать их один раз в день.

Следуя этим простым правилам, вы сможете сохранить здоровье и красоту своих волос, избегая ненужных повреждений и ломкости.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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