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Преимущества шоколада для кожи: эффективные рецепты для сияния и увлажнения

Шоколад для кожи: косметические процедуры и рецепты ухода своими руками

2:12
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Сегодня шоколад нашел широкое применение в косметологии, используясь в различных процедурах ухода за кожей, начиная от масок для лица и заканчивая увлажняющими кремами и маслами для тела. Спа-центры предлагают целые ритуалы, основанные на применении какао-бобов. Давайте вместе с femina.in рассмотрим, какие плюсы можно получить, используя этот натуральный продукт.

Шоколад для кожи: косметические процедуры и рецепты ухода своими руками
Фото: flickr.com by Stu Spivack is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Улучшение кожного состояния

Шоколад содержит кофеин, который стимулирует кровообращение, что, в свою очередь, способствует укреплению кожи. Добавление в состав различных масел и витаминных экстрактов создает ароматное обертывание, поднимающее настроение и обладающее увлажняющими свойствами. Химические вещества, высвобождаемые в какао, такие как серотонин и дофамин, могут также положительно влиять на настроение.

Увлажнение кожи

Масло какао - отличный увлажняющий продукт. Крема с добавлением какао-бобов обладают антиоксидантными и омолаживающими свойствами, делая его идеальным средством для ухода за кожей лица и тела.

Процедуры для ухода за кожей

Для создания роскошной ванны смешайте две чашки растопленного шоколада с двумя чайными ложками меда и половиной чашки пены для ванн. Вылейте смесь в теплую проточную воду и наслаждайтесь расслабляющим эффектом. Попробуйте массаж с использованием масла горячего шоколада для омоложения кожи, так как натуральные масла какао обеспечивают глубокое увлажнение.

Маска для лица своими руками

Для приготовления шоколадной маски возьмите 30 граммов растопленного темного шоколада. Дайте ему остыть, затем добавьте немного оливкового масла и тщательно перемешайте. Нанесите смесь на лицо и оставьте на 7-10 минут. Затем промойте теплой водой и аккуратно высушите кожу.

Следуя этим простым рецептам и рекомендациям, вы сможете ощутить все преимущества использования шоколада в уходе за кожей.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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