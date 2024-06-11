Как избавиться от чёрных точек без риска воспаления и рубцов: экспертный совет

Когда вы замечаете эти неприятные чёрные точки на носу, первое, что приходит в голову - достать полоску для очищения пор и надеяться на лучшее. Но, к сожалению, они не всегда помогают избавиться от проблемы. Вместо того чтобы пытаться выдавить их пальцами, что только усугубит ситуацию, прислушайтесь к дерматологу портала instyle.com Мелани Палм, чтобы узнать, как правильно бороться с чёрными точками.
Как объясняет доктор Палм, воспаление вокруг волосяного фолликула и сальной железы может возникнуть после выдавливания чёрной точки. Это вызвано попаданием клеток кожи и бактерий в пору, что может привести к покраснению, болезненности и кистозным поражениям.
Если вы смогли сдержаться и не прикасались к чёрным точкам, то поможет использование очищающих средств с салициловой кислотой. Этот компонент проникает в волосяной фолликул и сальную железу, помогая устранить высыпания и предотвратить появление новых.
Помимо лечения, доктор Палм советует избегать использования масляных продуктов и выбирать некомедогенные средства, чтобы предотвратить появления новых высыпаний.
Хотя чёрные точки обычно не оставляют рубцов, важно лечить воспаление на ранней стадии, чтобы избежать увеличения пор и других неприятных последствий. Использование средств с салициловой кислотой или ретинолом помогает улучшить состояние кожи и предотвратить образование рубцов.
Следуя рекомендациям доктора Мелани Палм, можно успешно бороться с проблемой чёрных точек, предотвращая воспаление и минимизируя риск образования рубцов.
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