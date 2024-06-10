Три экспресс-способа борьбы с отеками на лице без дорогой косметики

Отеки на лице могут стать серьезной помехой перед важным событием, но решить эту проблему можно всего за несколько часов, даже без специальной косметики. Предлагаем вам несколько простых лайфхаков, чтобы справиться с отечностью и почувствовать себя увереннее.
Отказ от кофе: утром, когда вы столкнулись с отеками, стоит временно отказаться от кофе. Кофеин может вызвать обезвоживание организма, что способствует задержке воды в тканях. Замените кофе на натуральные напитки, такие как травяной чай, и убедитесь, что пьете достаточно воды в течение дня.
Использование льда: применение льда поможет быстро справиться с отеками. Для улучшения эффекта используйте лед, замороженный в отваре из ромашки или зверобоя. Однако будьте осторожны при нанесении льда на лицо и шею, особенно если у вас есть купероз, чтобы не вызвать дополнительные проблемы с кожей.
Чайное средство: чай — отличное средство против отеков, и его можно легко найти у себя дома. Заварите чай и остудите его до комфортной температуры. Затем смочите ватные диски в чае и приложите их к векам. Этот метод также может быть дополнен легким массажем лица для улучшения лимфодренажа.
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