Оптимизация красоты: как правильно использовать косметику для максимальной эффективности

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Средства для красоты, которые не рекомендуется применять каждый день

1:14
Моя семья » Красота и стиль

Ежедневный уход за кожей и волосами неизбежен, особенно для городских жительниц, но не все средства, которые мы используем ежедневно, полезны. Мы собрали рекомендации косметолога и выяснили, что некоторые из них лучше использовать реже, чем каждый день.

Средства для красоты, которые не рекомендуется применять каждый день
Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Скраб: хотя он отлично очищает кожу тела и предотвращает врастание волос перед депиляцией, его следует применять не чаще двух раз в неделю, чтобы дать коже возможность восстановиться.

Сухой шампунь: хороший выбор, если времени мало, но частое использование может пересушить кожу головы и утяжелить волосы. Он не заменит обычный шампунь, поэтому лучше использовать его как временное решение.

Маски из глины: они могут быть спасением для проблемной кожи, но чрезмерное использование может привести к пересушиванию кожи. Рекомендуется использовать их не более трех раз в неделю.

Тоник на спиртовой основе: хотя он помогает глубже проникать другим средствам в кожу, спирт, содержащийся в большинстве тоников, может вызвать проблемы. Лучше выбирать тоники с увлажняющими компонентами для ежедневного использования.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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