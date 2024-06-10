Стилист указала на неотъемлемый элемент, который необходим в гардеробе каждой дамы

Плиссированная юбка: ключевой элемент гардероба каждой женщины

1:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Плиссированная юбка — это неотъемлемый элемент гардероба, который должен присутствовать у каждой женщины, поделилась стилист и имиджмейкер Екатерина Краснова. Она отметила, что данная одежда подходит для любого события и времени года, а также отлично сочетается с различными предметами одежды и обувью, придавая образу женственности и изысканности.

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Плиссированную юбку можно носить как в повседневной жизни, комбинируя с рубашкой или футболкой, так и на официальных мероприятиях, сочетая с блузкой или пиджаком. Стилист рекомендует выбирать модели с ремнем на поясе, что добавляет образу статусности, а также отдавать предпочтение моделям с высокой посадкой. В качестве обуви под плиссированную юбку подходят балетки, кеды, ботильоны или туфли на высоких каблуках, в зависимости от сезона и стиля.

Однако для девушек миниатюрного роста рекомендуется носить юбку с сапогами, которые заходят под нее, предпочтительно в тон ткани. Краснова отметила, что в настоящее время юбки в пол также популярны, однако предпочтение следует отдавать прямым моделям, а не плиссе, а также избегать вариантов мини или чуть ниже колена, которые сейчас неактуальны.