Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
JАНА: потеря обоняния может сигнализировать о проблемах с сердцем
Юлиан раскритиковал Баскова за дуэт с Милохиным и рассказал о дружбе с Зыкиной
Зелёный чай снижает риск развития болезни Паркинсона
Уилл Смит назвал "В погоне за счастьем" лучшим фильмом в своей карьере
Политическая напряженность в Европе усиливает давление на евро
Стало известно, почему нельзя смотреть в глаза кошке
Простой банановый кекс: будет готов уже через 25 минут
Как частота мытья волос влияет на их здоровье и рост?
Проверенный способ очистить сад и огород от вредителей
Как солёная вода влияет на ваши волосы: полное руководство по защите и уходу

Солёная вода и волосы: как сохранить красоту локонов летом?

Моя семья » Красота и стиль

Лето уже на пороге, и скоро мы будем наслаждаться пикниками, поездками на пляж и другими летними радостями. Важно правильно подготовить волосы до и после купания в море. Вопрос о вреде соленой воды для шевелюры интересует многих, и портал instyle.com постарается на него ответить.

Солёная вода и волосы: как сохранить красоту локонов летом?
Фото: freepik.com by diana.grytsku is licensed under public domain

Влияние соленой воды на волосы

Эндрю Фицсаймонс, знаменитый парикмахер, отмечает, что соленая вода делает кутикулу волос более уязвимой для повреждений. Это может привести к ломкости и потере естественных масел.

Влияние на цвет и химическую обработку

Эмили Клэр, стилист из Rob Peetoom в Бруклине, предупреждает, что соленая вода может ослабить структуру волос и смыть искусственный цвет. Она советует избегать купания в море и бассейне, чтобы сохранить окрашенную шевелюру в хорошем состоянии.

Выпадение волос

Анджела Онуоха, трихолог из Divi Scalp & Hair Health, отмечает, что соленая вода может сушить и раздражать кожу головы, что не способствует здоровому росту волос. Такое постоянное воздействие может привести к образованию осадка и высушиванию прядей, что делает их более склонными к ломкости.

Защита волос от соленой воды

Хелен Риви, трихолог, советует промывать волосы пресной водой перед заходом в океан, чтобы уменьшить впитывание соленой воды. После купания ополосните волосы снова, чтобы удалить соль и восстановить водный баланс.

Альтернативные методы защиты

Если вы планируете проводить много времени в море, подумайте о ношении плавательной шапочки. Это поможет защитить волосы от прямого контакта с соленой водой. Также полезно использовать несмываемый кондиционер до и после купания, чтобы питать и защищать локоны.

Опрометчивое отношение к волосам летом может привести к нежелательным последствиям, поэтому следите за их состоянием и применяйте рекомендованные методы ухода.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Как зелёнка спасет огурцы от мучнистой росы и прикорневой гнили: простое и действенное средство

Наверняка каждый садовод сталкивался с такими неприятными заболеваниями огурцов, как мучнистая роса и прикорневая гниль. Эти болезни могут нанести серьёзный урон урожаю, но избавиться от них можно простым и доступным народным средством - обычной зелёнкой.

Народное средство против главных врагов огурцов
Избавьтесь от паутинных клещей и тли с помощью апельсиновых корок
Корки апельсина - природный враг паутинного клеща и тли: простое и эффективное решение проблемы
Марганцовка на даче: о чём многие дачники даже не догадываются
Как справиться со слизнями без химии: 3 эффективных варианта
Киев придумал, как Россия "не заметит" боевых вылетов F-16 c аэродрома в Румынии Любовь Степушова Томатный сок — настоящая панацея от многих заболеваний Дмитрий Плотников Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев
Популярные, но бесполезные методы борьбы с медведкой: чего лучше избегать
Сладкая и сочная: как правильно подкармливать морковь для идеального урожая
Растения-защитники: какие культуры отпугивают клещей с вашего участка
Растения-защитники: какие культуры отпугивают клещей с вашего участка
Последние материалы
Kia и Hyundai стали лидерами по КАСКО в Петербурге за первые месяцы 2024 года
Минстрой урежет поддержку застройщикам малогабаритного жилья
Советы родителям, как справиться со стрессом
Лидеры надежности: ТОП-10 моделей Lexus, которые проедут сотни тысяч километров
Егор Крид признался в депрессии из-за невозможности стать молодым отцом
Кто эффективнее выполняет свою работу - "жаворонки" или "совы"?
Стало известно, как понять, что кошка испытывает стресс
Форвард "Оренбурга" Воробьёв перешёл в "Локомотив"
Солёная вода и волосы: как сохранить красоту локонов летом?
Тесто на кефире без яиц и дрожжей: хороший вариант для пиццы или пирожков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников