Как солёная вода влияет на ваши волосы: полное руководство по защите и уходу

Солёная вода и волосы: как сохранить красоту локонов летом?

Лето уже на пороге, и скоро мы будем наслаждаться пикниками, поездками на пляж и другими летними радостями. Важно правильно подготовить волосы до и после купания в море. Вопрос о вреде соленой воды для шевелюры интересует многих, и портал instyle.com постарается на него ответить.

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Влияние соленой воды на волосы

Эндрю Фицсаймонс, знаменитый парикмахер, отмечает, что соленая вода делает кутикулу волос более уязвимой для повреждений. Это может привести к ломкости и потере естественных масел.

Влияние на цвет и химическую обработку

Эмили Клэр, стилист из Rob Peetoom в Бруклине, предупреждает, что соленая вода может ослабить структуру волос и смыть искусственный цвет. Она советует избегать купания в море и бассейне, чтобы сохранить окрашенную шевелюру в хорошем состоянии.

Выпадение волос

Анджела Онуоха, трихолог из Divi Scalp & Hair Health, отмечает, что соленая вода может сушить и раздражать кожу головы, что не способствует здоровому росту волос. Такое постоянное воздействие может привести к образованию осадка и высушиванию прядей, что делает их более склонными к ломкости.

Защита волос от соленой воды

Хелен Риви, трихолог, советует промывать волосы пресной водой перед заходом в океан, чтобы уменьшить впитывание соленой воды. После купания ополосните волосы снова, чтобы удалить соль и восстановить водный баланс.

Альтернативные методы защиты

Если вы планируете проводить много времени в море, подумайте о ношении плавательной шапочки. Это поможет защитить волосы от прямого контакта с соленой водой. Также полезно использовать несмываемый кондиционер до и после купания, чтобы питать и защищать локоны.

Опрометчивое отношение к волосам летом может привести к нежелательным последствиям, поэтому следите за их состоянием и применяйте рекомендованные методы ухода.