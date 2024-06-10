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Секреты успешного окрашивания в блонд: советы колориста Веденеевой

Колорист поделилась секретами сохранения здоровья волос при окрашивании в блонд

1:29
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Эксперт Ольга Веденеева поделилась советами по успешному окрашиванию в блонд, выделяя несколько важных шагов и условий для достижения желаемого результата. Проведение теста на одной пряди, наличие проверенного мастера и хорошее самочувствие в день процедуры играют ключевую роль в этом процессе.

Колорист поделилась секретами сохранения здоровья волос при окрашивании в блонд
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Веденеева подчеркнула сложность самостоятельного окрашивания в домашних условиях, предупреждая о возможности получения ожогов, которые могут привести к выпадению волос. Рекомендуется обращаться к специалисту, специализирующемуся на осветлении волос.

Перед окрашиванием важно провести тест на небольшой пряди, чтобы определить возможность осветления волос и подобрать желаемый оттенок, соответствующий цветотипу. Веденеева отмечает, что процесс окрашивания в блонд наиболее легок на натуральных волосах, однако девушкам с черными волосами от третьего уровня тона и ниже она не рекомендует перекрашиваться в блондинку, так как это может потребовать долгого времени и не дать ожидаемого результата.

Эксперт также советует приходить на процедуру с вымытыми волосами, так как чистые волосы помогут достичь более яркого результата. Не рекомендуется проводить окрашивание в дни плохого самочувствия, гормональных скачков или при приеме антибиотиков, так как это может повлиять на цвет окрашивания.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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