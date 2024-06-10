Секреты успешного окрашивания в блонд: советы колориста Веденеевой

Эксперт Ольга Веденеева поделилась советами по успешному окрашиванию в блонд, выделяя несколько важных шагов и условий для достижения желаемого результата. Проведение теста на одной пряди, наличие проверенного мастера и хорошее самочувствие в день процедуры играют ключевую роль в этом процессе.
Веденеева подчеркнула сложность самостоятельного окрашивания в домашних условиях, предупреждая о возможности получения ожогов, которые могут привести к выпадению волос. Рекомендуется обращаться к специалисту, специализирующемуся на осветлении волос.
Перед окрашиванием важно провести тест на небольшой пряди, чтобы определить возможность осветления волос и подобрать желаемый оттенок, соответствующий цветотипу. Веденеева отмечает, что процесс окрашивания в блонд наиболее легок на натуральных волосах, однако девушкам с черными волосами от третьего уровня тона и ниже она не рекомендует перекрашиваться в блондинку, так как это может потребовать долгого времени и не дать ожидаемого результата.
Эксперт также советует приходить на процедуру с вымытыми волосами, так как чистые волосы помогут достичь более яркого результата. Не рекомендуется проводить окрашивание в дни плохого самочувствия, гормональных скачков или при приеме антибиотиков, так как это может повлиять на цвет окрашивания.
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