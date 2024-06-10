Эффективные методы для сохранения красоты кожи через правильное умывание: пять советов

Секреты эффективного умывания: как правильно заботиться о коже лица

1:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Основные принципы правильного умывания лица, важного аспекта ухода за кожей, выделяются специалистами, такими как косметолог Ирина Головина. Она подчеркивает значение ежедневной процедуры, особенно вечернего умывания, которое способствует подготовке к кожному уходу и обновлению эпидермиса.

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Правильное удаление макияжа является первым шагом: мягкие средства снимают загрязнения, а метод двойного очищения с маслом и гелем дополнительно очищает кожу. Важно избегать жестких мыл, которые могут нарушить pH-баланс кожи, и предпочитать средства, подходящие для типа кожи лица. Оптимальная температура воды при умывании — теплая, чтобы избежать раздражения. Использование мягких очищающих средств рекомендуется, так как они эффективно удаляют грязь и жир.

При отшелушивании кожи следует проявлять нежность, предпочитая продукты с мягкими отшелушивающими компонентами.