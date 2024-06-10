Секреты здоровой улыбки: эффективные советы стоматолога

Красивая улыбка — это всегда здоровые зубы и десны. К сожалению, ритм жизни и вредные привычки часто приводят к потере привлекательности зубов и их разрушению. Как же сохранить здоровую полость рта как можно дольше? Об этом мы поговорили со специалистом.
Больше твердых продуктов. Речь идет не о леденцах и орехах, которые разрушают эмаль, а о фруктах и овощах. Жесткая кожура и плотная мякоть полезны для зубов и десен, особенно для детей, у которых формируется прикус. Взрослым также полезны перекусы свежей морковью или яблоками, которые укрепляют эмаль и улучшают кровообращение в деснах.
Используйте ирригатор. Это важный прибор для полноценного ухода за полостью рта. Ирригатор, например, модель Hyundai H-OI710, очищает межзубное пространство и удаляет налет. Модель имеет 7 режимов, контейнер для насадок, плавный регулятор скоростей и УФ-лампу для дезинфекции насадок.
Следите за временем чистки зубов. Слишком короткая или слишком долгая чистка вредны. Оптимальное время для чистки — 3 минуты. Важно чистить зубы правильно, от десен вниз, чтобы вычищать все "кармашки" и предотвращать заболевания десен.
Каждому своя щетка. Не используйте одну щетку на нескольких человек, так как чужие бактерии могут нанести вред вашей полости рта. Меняйте щетку каждые три месяца и напоминайте об этом родным.
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