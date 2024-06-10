Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бегство с Украины Зеленского и его офиса будет копией Афганистана
Девелопер Борисова дала два совета по выгодному приобретению квартиры для детей
Что можно сделать из яблок? Интервью с плодоводом
Эксперты ответили, как правильно выбрать собаку
ГАИ рассказали, когда можно безнаказанно выехать на обочину на глазах у полицейского
Как получить компенсацию за задержку авиарейса в России
Hamster Kombat: виртуальный хомяк покорил все больше пользователей Telegram
"Метриум Премиум": элитное жильё всё чаще скупают российские блогеры
Бабич: русские будут болеть за Сербию на Евро-2024
Секреты здоровой улыбки: эффективные советы стоматолога

Улыбка на миллион: секреты правильного ухода за зубами

1:38
Моя семья » Красота и стиль

Красивая улыбка — это всегда здоровые зубы и десны. К сожалению, ритм жизни и вредные привычки часто приводят к потере привлекательности зубов и их разрушению. Как же сохранить здоровую полость рта как можно дольше? Об этом мы поговорили со специалистом.

Улыбка на миллион: секреты правильного ухода за зубами
Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Больше твердых продуктов. Речь идет не о леденцах и орехах, которые разрушают эмаль, а о фруктах и овощах. Жесткая кожура и плотная мякоть полезны для зубов и десен, особенно для детей, у которых формируется прикус. Взрослым также полезны перекусы свежей морковью или яблоками, которые укрепляют эмаль и улучшают кровообращение в деснах.

Используйте ирригатор. Это важный прибор для полноценного ухода за полостью рта. Ирригатор, например, модель Hyundai H-OI710, очищает межзубное пространство и удаляет налет. Модель имеет 7 режимов, контейнер для насадок, плавный регулятор скоростей и УФ-лампу для дезинфекции насадок.

Следите за временем чистки зубов. Слишком короткая или слишком долгая чистка вредны. Оптимальное время для чистки — 3 минуты. Важно чистить зубы правильно, от десен вниз, чтобы вычищать все "кармашки" и предотвращать заболевания десен.

Каждому своя щетка. Не используйте одну щетку на нескольких человек, так как чужие бактерии могут нанести вред вашей полости рта. Меняйте щетку каждые три месяца и напоминайте об этом родным.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Муравьи погибают вмиг: выливаю на муравейник простой раствор — уничтожает вредителя без вреда для растений

Дачные муравьи могут стать настоящей проблемой. Одно простое средство поможет победить вредителей.

Нашатырный спирт поможет в борьбе с муравьями
Подкормка лука золой зарядит на рост крупных луковиц
В июне проведите подкормку лука этим раствором: залог хорошего урожая
Во время налива ягод подкормите смородину этим: залог сладких и вкусных плодов
Туристический сезон в Крыму 2024: пустые пляжи и высокие цены
Торецк будет окружён и взят. Это стало ясно после освобождения Новоалександровки Любовь Степушова Томатный сок — настоящая панацея от многих заболеваний Дмитрий Плотников Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев
Поливаем огурцы правильно: рассказываем, как не допустить частых ошибок
Как зелёнка спасет огурцы от мучнистой росы и прикорневой гнили: простое и действенное средство
Спасаем крыжовник от огнёвки: во время наливания ягод обработайте кусты этим
Спасаем крыжовник от огнёвки: во время наливания ягод обработайте кусты этим
Последние материалы
"Метриум Премиум": элитное жильё всё чаще скупают российские блогеры
Бабич: русские будут болеть за Сербию на Евро-2024
Фон дер Ляйен сохраняет позиции в Еврокомиссии
Госдума намерена радикально решить проблему долгостроев в России
Тарелка овсянки с фруктами и орехами: полезный завтрак
Avon и Oriflame активно ищут покупателей на свой бизнес в России
В Швеции таможенники сетуют на антироссийские санкции
Летние советы: три эффективных метода борьбы с жирностью волос для россиян
Ксения Бородина обратилась к дочери в день её рождения: "Моя любимая"
Nature: учёные раскрыли новые механизмы возникновения землетрясений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников