Секреты здоровой улыбки: эффективные советы стоматолога

Улыбка на миллион: секреты правильного ухода за зубами

1:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Красивая улыбка — это всегда здоровые зубы и десны. К сожалению, ритм жизни и вредные привычки часто приводят к потере привлекательности зубов и их разрушению. Как же сохранить здоровую полость рта как можно дольше? Об этом мы поговорили со специалистом.

Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Больше твердых продуктов. Речь идет не о леденцах и орехах, которые разрушают эмаль, а о фруктах и овощах. Жесткая кожура и плотная мякоть полезны для зубов и десен, особенно для детей, у которых формируется прикус. Взрослым также полезны перекусы свежей морковью или яблоками, которые укрепляют эмаль и улучшают кровообращение в деснах.

Используйте ирригатор. Это важный прибор для полноценного ухода за полостью рта. Ирригатор, например, модель Hyundai H-OI710, очищает межзубное пространство и удаляет налет. Модель имеет 7 режимов, контейнер для насадок, плавный регулятор скоростей и УФ-лампу для дезинфекции насадок.

Следите за временем чистки зубов. Слишком короткая или слишком долгая чистка вредны. Оптимальное время для чистки — 3 минуты. Важно чистить зубы правильно, от десен вниз, чтобы вычищать все "кармашки" и предотвращать заболевания десен.

Каждому своя щетка. Не используйте одну щетку на нескольких человек, так как чужие бактерии могут нанести вред вашей полости рта. Меняйте щетку каждые три месяца и напоминайте об этом родным.