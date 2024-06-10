Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
РБК узнал о готовности Минфина к увеличению возмещения банкам льготной ипотеки
Зрители поделились впечатлениями о фильме "Манюня: Приключения в Москве"
Врач Яблуновский: Бодибилдинг — это не спорт
Ухаживаем за областью шеи и декольте: рекомендации специалиста для правильного ухода
Челябинцы отсудили у "ВСК" компенсацию из-за направления их авто на ремонт
Мороженое из жареного миндаля: легко приготовить дома
Volvo переносит производство электромобилей из Китая в Бельгию из-за тарифов
Эксперты назвали признаки того, что дома не все в порядке
Захарова о желании Турции вступить в альянс с РФ: двери в БРИКС не являются закрытыми
Почему не следует чистить зубы сразу после еды: советы стоматолога

Почему не рекомендуется чистить зубы сразу после еды: объяснения стоматолога

2:01
Моя семья » Красота и стиль

Не чистите зубы сразу после еды! Стоматологи советуют вместо этого полоскать рот водой. Причина в том, что уровень pH во рту меняется во время еды. Уровень pH показывает, насколько кислые или щелочные вещества во рту, где 0 — самый кислый, 7 — нейтральный, а 14 — самый щелочной. В идеале, во рту должен быть нейтральный pH, но во время приема пищи он становится более кислым. Стоматолог Ксения Хачатурова объясняет, что слюна расщепляет пищу, создавая кислоту, которая образует налет. Полоскание водой помогает нейтрализовать кислоту и защитить зубную эмаль, которая начинает разрушаться при pH ниже 4,5.

Почему не рекомендуется чистить зубы сразу после еды: объяснения стоматолога
Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Эмаль разрушенная кислотой способствует развитию кариеса. Ксения отмечает, что полоскание водой эффективно борется с кариесом, поскольку удаляет кислоту и бактерии из остатков пищи. Особенное внимание стоит уделять полосканию после употребления кислых и сладких продуктов, таких как цитрусовые, уксус, помидоры и ананасы, которые увеличивают кислотность во рту.

Газированные воды, даже без сахара, содержат кислоту и могут повредить эмаль, поэтому Ксения не рекомендует полоскать рот газировкой. Лучше избегать частого употребления газированных напитков, особенно со вкусом цитрусовых.

Использование ополаскивателя для полости рта не заменяет полоскания водой. Хотя они помогают бороться с неприятным запахом, большинство ополаскивателей содержат кислоту и спирт, которые могут повредить эмаль и высушить слизистую оболочку рта.

После еды не стоит сразу чистить зубы, особенно после кислой пищи, так как размягченная эмаль может быть повреждена. Лучше подождать 30-60 минут перед чисткой зубов.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Муравьи погибают вмиг: выливаю на муравейник простой раствор — уничтожает вредителя без вреда для растений

Дачные муравьи могут стать настоящей проблемой. Одно простое средство поможет победить вредителей.

Нашатырный спирт поможет в борьбе с муравьями
Подкормка лука золой зарядит на рост крупных луковиц
В июне проведите подкормку лука этим раствором: залог хорошего урожая
Во время налива ягод подкормите смородину этим: залог сладких и вкусных плодов
Туристический сезон в Крыму 2024: пустые пляжи и высокие цены
"Правый" поворот на выборах не уведёт Европу от надзора США Дмитрий Плотников Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова
Поливаем огурцы правильно: рассказываем, как не допустить частых ошибок
Как зелёнка спасет огурцы от мучнистой росы и прикорневой гнили: простое и действенное средство
Спасаем крыжовник от огнёвки: во время наливания ягод обработайте кусты этим
Спасаем крыжовник от огнёвки: во время наливания ягод обработайте кусты этим
Последние материалы
Что делать с испорченной картошкой?
Глава TYMY Майстренко ожидает роста ипотеки на ИЖС до 40% к августу
6 признаков, что у вас начало ухудшаться зрение
Ялта, Севастополь и Оленевка возглавили рейтинг живописных крымских мест от КИГ
Дерматолог Новикова дала рекомендации по уходу за кожей в летние месяцы
Россиянка побывала в США и поведала о внешнем виде американок
"АвтоВАЗ" планирует снова поднять цены на LADA осенью
Жареный рис с куриными сосисками: аппетитное блюдо
Эксперты рассказали, как по кошке определить погоду
Курица с кешью и грибами: готовим вкусный ужин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников