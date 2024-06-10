Почему не следует чистить зубы сразу после еды: советы стоматолога

Почему не рекомендуется чистить зубы сразу после еды: объяснения стоматолога

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Не чистите зубы сразу после еды! Стоматологи советуют вместо этого полоскать рот водой. Причина в том, что уровень pH во рту меняется во время еды. Уровень pH показывает, насколько кислые или щелочные вещества во рту, где 0 — самый кислый, 7 — нейтральный, а 14 — самый щелочной. В идеале, во рту должен быть нейтральный pH, но во время приема пищи он становится более кислым. Стоматолог Ксения Хачатурова объясняет, что слюна расщепляет пищу, создавая кислоту, которая образует налет. Полоскание водой помогает нейтрализовать кислоту и защитить зубную эмаль, которая начинает разрушаться при pH ниже 4,5.

Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Эмаль разрушенная кислотой способствует развитию кариеса. Ксения отмечает, что полоскание водой эффективно борется с кариесом, поскольку удаляет кислоту и бактерии из остатков пищи. Особенное внимание стоит уделять полосканию после употребления кислых и сладких продуктов, таких как цитрусовые, уксус, помидоры и ананасы, которые увеличивают кислотность во рту.

Газированные воды, даже без сахара, содержат кислоту и могут повредить эмаль, поэтому Ксения не рекомендует полоскать рот газировкой. Лучше избегать частого употребления газированных напитков, особенно со вкусом цитрусовых.

Использование ополаскивателя для полости рта не заменяет полоскания водой. Хотя они помогают бороться с неприятным запахом, большинство ополаскивателей содержат кислоту и спирт, которые могут повредить эмаль и высушить слизистую оболочку рта.

После еды не стоит сразу чистить зубы, особенно после кислой пищи, так как размягченная эмаль может быть повреждена. Лучше подождать 30-60 минут перед чисткой зубов.