Как защитить кожу летом: советы эксперта по выбору SPF

Дерматолог Новикова дала рекомендации по уходу за кожей в летние месяцы

1:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С наступлением лета особенно важно защищать кожу от вредного воздействия ультрафиолета, чтобы предотвратить преждевременное старение. Анастасия Новикова, главный технолог-разработчик косметического бренда, подчеркнула важность использования крема с SPF.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Она объяснила, что существует два вида ультрафиолетовых лучей: UVB (средневолновые, вызывающие загар и ожоги) и UVA (длинноволновые, проникающие вглубь кожи и повреждающие клеточную структуру). UVA-лучи являются основной причиной преждевременного старения и могут вызвать рак кожи. Новикова также отметила, что индекс ультрафиолета оценивает интенсивность излучения, и чем он выше, тем больше опасность для кожи.

Для низкого УФ-индекса (1-2) защита не нужна, для среднего (3-5) рекомендованы средства с SPF 15-20, для высокого (6-7) — SPF 25-30, и для очень высокого (8-11) — SPF 50. В городских условиях достаточно использовать крем с SPF 15-25, а для дня на пляже лучше выбрать средство с SPF не менее 50.