Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянка побывала в США и поведала о внешнем виде американок
"АвтоВАЗ" может снова поднять цены на LADA осенью
Жареный рис с куриными сосисками: аппетитное блюдо
Эксперты рассказали, как по кошке определить погоду
Курица с кешью и грибами: готовим вкусный ужин
Кастрация-стерилизация питомцев: последствия, о которых молчат
Певица Ани Лорак показала повзрослевшую дочь в день рождения девочки
Российские автовладельцы смогут снять угнанные машины с учёта по заявлению
Белорусские ученые разработали препарат от 6 болезней для крупного рогатого скота
Как защитить кожу летом: советы эксперта по выбору SPF

Дерматолог Новикова дала рекомендации по уходу за кожей в летние месяцы

1:17
Моя семья » Красота и стиль

С наступлением лета особенно важно защищать кожу от вредного воздействия ультрафиолета, чтобы предотвратить преждевременное старение. Анастасия Новикова, главный технолог-разработчик косметического бренда, подчеркнула важность использования крема с SPF.

Дерматолог Новикова дала рекомендации по уходу за кожей в летние месяцы
Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Она объяснила, что существует два вида ультрафиолетовых лучей: UVB (средневолновые, вызывающие загар и ожоги) и UVA (длинноволновые, проникающие вглубь кожи и повреждающие клеточную структуру). UVA-лучи являются основной причиной преждевременного старения и могут вызвать рак кожи. Новикова также отметила, что индекс ультрафиолета оценивает интенсивность излучения, и чем он выше, тем больше опасность для кожи.

Для низкого УФ-индекса (1-2) защита не нужна, для среднего (3-5) рекомендованы средства с SPF 15-20, для высокого (6-7) — SPF 25-30, и для очень высокого (8-11) — SPF 50. В городских условиях достаточно использовать крем с SPF 15-25, а для дня на пляже лучше выбрать средство с SPF не менее 50.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Муравьи погибают вмиг: выливаю на муравейник простой раствор — уничтожает вредителя без вреда для растений

Дачные муравьи могут стать настоящей проблемой. Одно простое средство поможет победить вредителей.

Нашатырный спирт поможет в борьбе с муравьями
Подкормка лука золой зарядит на рост крупных луковиц
В июне проведите подкормку лука этим раствором: залог хорошего урожая
Во время налива ягод подкормите смородину этим: залог сладких и вкусных плодов
Туристический сезон в Крыму 2024: пустые пляжи и высокие цены
В Сумской области ВС РФ могут открыть ещё один фронт Дмитрий Плотников Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова
Как зелёнка спасет огурцы от мучнистой росы и прикорневой гнили: простое и действенное средство
Поливаем огурцы правильно: рассказываем, как не допустить частых ошибок
Спасаем крыжовник от огнёвки: во время наливания ягод обработайте кусты этим
Спасаем крыжовник от огнёвки: во время наливания ягод обработайте кусты этим
Последние материалы
На основе бычьего альбумина разработан контраст для МРТ опухолей
Уехавшая во Францию Яна Троянова* обвинила Россию в своем алкоголизме
Какие предшественники нужны клубнике для отличного урожая?
В Великобритании заявили, что Киев собирается взрывать российские школы
Туристка рассказала о скучном отдыхе в столице ОАЭ
Назван способ взбодриться с утра без кофе
Советы по укладке волос в жару для сохранения прически до вечера
Никаких сухоцветов в доме, настоятельно призвала мастер фэншуй Татьяна Чодрон
Эксперты Роскачества рассказали, как снизить стоимость полиса ОСАГО
Глеб Никитин: новая модель Volga будет конкурировать с Volkswagen и Skoda
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников