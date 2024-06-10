Элегантные и простые прически для жаркого дня: идеи, которые сохранят стиль до вечера

Советы по укладке волос в жару для сохранения прически до вечера

1:34 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В жару часто хочется собрать волосы хотя бы в хвост и не распускать до самого вечера. Мы собрали топ причесок, которые не только спасут в зной, но и отлично продержатся даже в активном темпе.

Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Петля-пучок станет отличной альтернативой простому пучку. Стилисты считают этот вариант прически одним из самых элегантных. Можно начать день с этой укладкой, а к вечеру, переодевшись в коктейльное платье, оставить ту же прическу, создавая невероятно женственный образ. Сделать такой пучок очень просто: начните с хвоста на затылке, затем сложите волосы пополам и оберните свободную часть волос вокруг основания хвоста, закрепив их невидимками.

Косынка — не бойтесь экспериментировать с аксессуарами. Используйте косынку, один из главных трендов этого лета. Вам не понадобятся дополнительные головные уборы в особенно жаркий день. Выбирайте любые варианты причесок с косынкой, главное, убрать волосы от лица и с шеи, чтобы не создавать парникового эффекта.

Волнистый хвост — если совсем не хочется заморачиваться, сделайте хвост, но не простой. Завяжите его как можно выше и закрепите акцентной резинкой. Далее используйте небольшие резиночки, предпочтительно прозрачные или в цвет волос. Закрепите их равномерно по всей длине хвоста, распушая волосы между резинками. Так вы получите небанальную, но в то же время очень простую охлаждающую прическу.