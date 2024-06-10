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Неправильное использование влажных салфеток: скрытые риски для здоровья

Выявлена неожиданная угроза использования влажных салфеток

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Россиянам указали на опасность неправильного использования влажных салфеток. Врач-терапевт Татьяна Романенко пояснила, что влажные салфетки содержат вещества, уничтожающие полезную микрофлору кожи.

Выявлена неожиданная угроза использования влажных салфеток
Фото: commons.wikimedi.org by U3190523 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Частое их применение может привести к появлению ссадин и трещин на коже, что ослабляет иммунитет всего организма. Романенко рекомендовала использовать салфетки только в отсутствие возможности помыть руки. Важно применять салфетки по назначению: те, что предназначены для технических поверхностей, могут вызывать аллергии, кожные раздражения и даже влиять на репродуктивную функцию.

Она также подчеркнула необходимость проверки срока годности салфеток, так как открытая упаковка может стать средой для размножения опасных микроорганизмов. Романенко напомнила, что влажные салфетки не заменяют полноценное мытье рук, так как не удаляют загрязнения полностью.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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