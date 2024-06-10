Опасности гигиенической помады: советы дерматолога для защиты губ

Врач-дерматолог, доктор медицинских наук, профессор Виталий Охлопков рассказал, что жирная основа гигиенической помады со временем портится и может вызвать дополнительное раздражение губ. Для лечения трещин на губах он рекомендует использовать гигиеническую помаду или стики для губ с Д-Пантенолом, который ускоряет заживление кожи.
Осенью и зимой губы страдают от ветра, холода и сухого воздуха в помещении. Охлопков советует контролировать влажность в комнате с помощью увлажнителей и пить до 2 литров воды в день. Сухость губ и кожи может также сигнализировать о дефиците железа, который можно восполнить, употребляя яблоки, овощи и красное мясо.
Еще одной причиной проблем с губами является герпес, вирус, который остается в организме на всю жизнь и активируется при стрессах или переохлаждении. Ранки в уголках рта могут указывать на стрептококковую инфекцию, характеризующуюся краснотой, воспалением и болезненностью. Дефицит витамина B2 также провоцирует трещины в уголках рта, и для его восполнения Охлопков рекомендует есть яйца, печень и злаковые. В случаях, когда витамины не усваиваются из-за проблем с пищеварением, необходимо обратиться к терапевту или гастроэнтерологу.
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