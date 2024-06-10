Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самолет экстренно приземлился на шоссе в Подмосковье
Рисовый пудинг с сахаром и черносливом: очень вкусно
Правила перевозки бензина в автомобиле: что нужно знать
Как работает страховка РЖД: выплаты, риски и условия для пассажиров поездов
Блогера Марию Погребняк возмутили жрицы любви на ПМЭФ
Армия России уничтожила все украинские носители Storm Shadow — Су-24
Крупнейшие экономики мира прекращают финансирование сделок в угольной промышленности
Эксперты ответили, что значит поза для сна у кошек
В ПНИПУ оценили влияние примесей песка в нефти на отложения в трубах
Опасности гигиенической помады: советы дерматолога для защиты губ

Дерматолог Охлопков назвал главные риски применения гигиенической помады

1:26
Моя семья » Красота и стиль

Врач-дерматолог, доктор медицинских наук, профессор Виталий Охлопков рассказал, что жирная основа гигиенической помады со временем портится и может вызвать дополнительное раздражение губ. Для лечения трещин на губах он рекомендует использовать гигиеническую помаду или стики для губ с Д-Пантенолом, который ускоряет заживление кожи.

Дерматолог Охлопков назвал главные риски применения гигиенической помады
Фото: openverse.org by Haleyface is licensed under CC BY 2.0.

Осенью и зимой губы страдают от ветра, холода и сухого воздуха в помещении. Охлопков советует контролировать влажность в комнате с помощью увлажнителей и пить до 2 литров воды в день. Сухость губ и кожи может также сигнализировать о дефиците железа, который можно восполнить, употребляя яблоки, овощи и красное мясо.

Еще одной причиной проблем с губами является герпес, вирус, который остается в организме на всю жизнь и активируется при стрессах или переохлаждении. Ранки в уголках рта могут указывать на стрептококковую инфекцию, характеризующуюся краснотой, воспалением и болезненностью. Дефицит витамина B2 также провоцирует трещины в уголках рта, и для его восполнения Охлопков рекомендует есть яйца, печень и злаковые. В случаях, когда витамины не усваиваются из-за проблем с пищеварением, необходимо обратиться к терапевту или гастроэнтерологу.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Муравьи погибают вмиг: выливаю на муравейник простой раствор — уничтожает вредителя без вреда для растений

Дачные муравьи могут стать настоящей проблемой. Одно простое средство поможет победить вредителей.

Нашатырный спирт поможет в борьбе с муравьями
Важная подкормка смородины в июне
Во время налива ягод подкормите смородину этим: залог сладких и вкусных плодов
Туристический сезон в Крыму 2024: пустые пляжи и высокие цены
В июне проведите подкормку лука этим раствором: залог хорошего урожая
Переброска резервов ВСУ на Харьковский фронт сказалась на других направлениях Дмитрий Плотников Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова
От белого налёта на ягодах крыжовника поможет избавиться простое средство: 1-2 литра под куст — и болезни нет
Спасаем крыжовник от огнёвки: во время наливания ягод обработайте кусты этим
Как зелёнка спасет огурцы от мучнистой росы и прикорневой гнили: простое и действенное средство
Как зелёнка спасет огурцы от мучнистой росы и прикорневой гнили: простое и действенное средство
Последние материалы
В ПНИПУ оценили влияние примесей песка в нефти на отложения в трубах
Гурченко была самокритичной и не считала себя самой талантливой актрисой
Как получить больше урожая томатов: создаём идеальное удобрение
Жительница Бангкока заразилась редкой легочной инфекцией, кормя голубей
Дочь Маргариты Тереховой сообщила, что актрису выписали из больницы
Кинологи объяснили, почему собака спит на месте хозяина
Как обеспечить морковь всеми необходимыми питательными веществами
Американские корпорации все больше сотрудничают с фрилансерами
Эксперты рассказали, как быстро проверить подлинность полиса ОСАГО
Почему не стоит включать кондиционер сразу после запуска двигателя
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников