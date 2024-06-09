Бледная кожа: возможные причины и скрытые заболевания

Бледная кожа может сигнализировать о различных заболеваниях

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Бледная кожа может указывать на анемию, а также на проблемы с сердцем, сосудами и почками, заявила врач-терапевт Татьяна Романенко. По её словам, бледная кожа часто является признаком анемии, вызванной дефицитом железа или витаминов группы B. Недостаток эритроцитов и гемоглобина приводит к нехватке кислорода в крови, что делает кожу бледной и сухой.

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Татьяна Романенко также отметила, что проблемы с сосудами, такие как атеросклероз, могут вызывать бледность и сухость кожи конечностей из-за сужения просвета сосудов.

Бледная кожа может сигнализировать о сердечной недостаточности, снижении силы сердца и недостатке кислорода в крови, что иногда сопровождается синюшностью губ и конечностей.

Кроме того, проблемы с почками, снижение их функции и отечность могут привести к изменению окраски кожи, делая её бледной.