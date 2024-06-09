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Экспресс-укладки для пляжа: простые и стильные идеи от эксперта

Быстрые прически для пляжа: кудрявый пучок и другие экспресс-укладки

1:40
Моя семья » Красота и стиль

Летом не хочется тратить много времени на укладку, особенно если планируется провести день на пляже. Мы обсудили с мастером по прическам и топ-визажистом Ксенией Бохо основные hair-тренды пляжного сезона. Одним из главных трендов остаются пляжные локоны, или укладки в стиле "девушки серфера". Ксения предложила несколько вариантов этой укладки.

Быстрые прически для пляжа: кудрявый пучок и другие экспресс-укладки
Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для создания классических пляжных локонов необходим соляной спрей для волос, который придает волосам объем и текстуру. Спрей можно наносить на влажные или сухие волосы. Для влажного нанесения сбрызните волосы, подсушенные полотенцем, затем опустите голову вниз и высушите волосы феном, сжимая их в кулаке. Для сухого нанесения разделите волосы на зоны, сбрызните спреем, прочешите, затем накрутите пряди утюжком, оставляя кончики прямыми. После этого можно прочесать волосы гребнем с широкими зубцами или руками.

На основе пляжной текстуры можно создать объемный хвост. Соберите хвост в средней или верхней затылочной зоне, оставив несколько прядей у лица и добавив объема корням пальцами.

Еще одна простая и модная прическа — пляжный пучок. Для его создания соберите волосы в пучок на макушке, опустив голову вниз. Можно закрутить волосы жгутом или собрать при помощи резинки. Не забудьте выпустить несколько прядей у лица для более свободного вида. Такая укладка позволит не беспокоиться о волосах во время купания.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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