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Правила подготовки кожи к летнему сезону: советы дерматолога

Дерматолог Галлямова поделилась рекомендациями по подготовке кожи к лету

1:14
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Дерматолог Юлия Галлямова утверждает, что для здоровья кожи важно соблюдать три основных правила в любое время года: очищение, увлажнение и фотозащита. Специальной подготовки к солнечным дням не требуется, однако степень защиты от солнца должна варьироваться в зависимости от сезона. Зимой достаточно средств с низким SPF, тогда как весной и летом, при ультрафиолетовом индексе выше трех, необходимы кремы с SPF 30-50.

Дерматолог Галлямова поделилась рекомендациями по подготовке кожи к лету
Фото: openverse.org by ibm4381 is licensed under CC BY 2.0.

Многие ошибочно считают, что посещение солярия перед летом помогает подготовить кожу к солнцу. На самом деле, солярий ускоряет старение кожи и повышает риск развития рака. Галлямова подчеркивает, что осмотр кожи дерматологом перед посещением солярия не обязателен, и возрастных ограничений для его посещения нет.

Также для здоровья кожи важно правильное питание. Галлямова рекомендует включать в рацион здоровые жиры, такие как авокадо, орехи и растительное масло. Эти продукты не только подготовят кожу к солнечным лучам, но и помогут ей справляться с различными стрессами.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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