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Мягкие волосы без химии: пять кулинарных ингредиентов для идеального ухода

Блеск и мягкость: пять кулинарных ингредиентов для прекрасных волос

Моя семья » Красота и стиль

Всем нам хочется иметь шелковистые и мягкие волосы. Если вы тоже стремитесь к этому, обратите внимание на ингредиенты, которые можно найти на вашей кухне. Портал femina.in называют пять продуктов, которые не только сделают ваши волосы мягкими, но и являются безопасными и экономичными.

Блеск и мягкость: пять кулинарных ингредиентов для прекрасных волос
Фото: unsplash.com by Verne Ho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Майонез

Благодаря высокому содержанию жира, он выступает как эффективный увлажняющий крем, мгновенно смягчающий волосы. Нанесите густую маску из майонеза на влажные волосы и держите её минимум 30 минут, затем смойте.

Йогурт

Старый добрый йогурт полезен не только для здоровья, но и для волос. Молочная кислота в этом продукте смягчает локоны. Нанесите свежий неароматизированный йогурт на волосы, оставьте на 20 минут, затем смойте теплой водой. Результат вас порадует.

Банан

Этот фрукт богат натуральными жирами, которые питают и увлажняют волосы. Разомните 1-2 спелых банана, добавьте 2 чайные ложки меда, смешайте в пасту и нанесите на волосы. Через 30 минут смойте шампунем. Для мягкости волос наносите эту маску раз в неделю.

Гхи

Гхи, или топленое масло, не только улучшает вкус пищи, но и глубоко кондиционирует волосы. Это средство богато жирными кислотами, которые улучшают блеск, качество и текстуру шевелюры. Растопите небольшое количество гхи, помассируйте им волосы и кожу головы, оставьте на несколько часов, затем смойте шампунем. Особенно подходит для сухих и жестких волос.

Мёд

Мёд является отличным увлажнителем для волос и помогает сохранить их мягкость. Смешайте 2 столовые ложки мёда с 3 столовыми ложками оливкового масла и нанесите на шевелюру как маску. Через 30 минут смойте.

Эти простые и доступные средства сделают ваши волосы невероятно мягкими и здоровыми.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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