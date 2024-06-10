От солнца до стресса: как избежать привычек, которые влияют на старение кожи?

Привычки, которые ускоряют старение кожи: как сохранить молодость?

2:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Хотя нам не дано избежать старения, мы можем отодвинуть его на какое-то время. Использование кремов и сывороток - это только пол борьбы. Также важно избегать определенных вредных привычек, которые могут ускорить процесс старения кожи. Портал femina.in рассказывает про эти привычки, чтобы вы могли сохранить молодость, как можно дольше.

Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон is licensed under public domain

Недостаточная защита от солнца

Защита от солнца необходима не только на пляже. Длительное воздействие ультрафиолетовых лучей может ускорить старение кожи. Всегда наносите солнцезащитный крем с SPF перед выходом из дома, даже в облачную погоду.

Экстремальные температуры

Частое воздействие кондиционера и обогревателя может привести к потере влаги, что вызывает появление морщин. Избегайте длительного пребывания в сильном холоде или жаре, чтобы сохранить молодость

Недостаток сна

Недостаточный сон вызывает стресс для организма, что может привести к сужению кровеносных сосудов и уменьшению питательных веществ, поступающих к коже. Постарайтесь спать не менее восьми часов в день.

Игнорирование области под глазами

Тонкая кожа в этой области требует особого внимания. Регулярное увлажнение поможет избежать появления морщин.

Избыточный макияж

Длительное ношение макияжа может вызвать сухость кожи и усилить появление морщин. Позвольте лицу отдыхать, не носите косметику в свободное время.

Употребление алкоголя и газированных напитков

Эти напитки могут обезвоживать кожу, ускоряя ее старение. Лучше выбирайте свежие соки, воду и молоко, чтобы сохранить молодость.

Стресс

Чрезмерный стресс может отразиться на состоянии кожи, делая ее уставшей и безжизненной. Регулярные занятия спортом и любимым делом помогут справиться с этой проблемой.

Избегая этих привычек, вы можете замедлить процесс старения кожи и сохранить ее молодой и здоровой.