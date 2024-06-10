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Бьюти-хак: превратите глянцевую помаду в матовую за считанные минуты

Как быстро превратить любую глянцевую помаду в матовую?

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Моя семья » Красота и стиль

Предстоит вечеринка, а у вас нет подходящей матовой помады? Не переживайте, ведь мы знаем, как быстро справиться с этой проблемой! Этот бьюти-хак от femina.in поможет вам легко превратить любую глянцевую помаду в матовую.

Как быстро превратить любую глянцевую помаду в матовую?
Фото: freepik.com by ArthurHidden is licensed under public domain

Следуйте нашим простым шагам

  1. Возьмите бумажную салфетку и разделите ее, чтобы получить очень тонкий слой.
  2. Нанесите немного полупрозрачной пудры на кисть и распределите её по салфетке.
  3. Покройте губы своей любимой глянцевой помадой.
  4. Положите салфетку на губы и аккуратно промокните их, чтобы убрать излишки блеска.
  5. Сожмите губы вместе, чтобы равномерно распределить пудру и придать помаде матовый эффект.

Этот простой бьюти-хак выручит вас в любой ситуации, помогая создать стильные матовые губы даже без специальной помады. Попробуйте и наслаждайтесь результатом!

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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