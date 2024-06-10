Бьюти-хак: превратите глянцевую помаду в матовую за считанные минуты

Предстоит вечеринка, а у вас нет подходящей матовой помады? Не переживайте, ведь мы знаем, как быстро справиться с этой проблемой! Этот бьюти-хак от femina.in поможет вам легко превратить любую глянцевую помаду в матовую.
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Следуйте нашим простым шагам
Возьмите бумажную салфетку и разделите ее, чтобы получить очень тонкий слой.
Нанесите немного полупрозрачной пудры на кисть и распределите её по салфетке.
Покройте губы своей любимой глянцевой помадой.
Положите салфетку на губы и аккуратно промокните их, чтобы убрать излишки блеска.
Сожмите губы вместе, чтобы равномерно распределить пудру и придать помаде матовый эффект.
Этот простой бьюти-хак выручит вас в любой ситуации, помогая создать стильные матовые губы даже без специальной помады. Попробуйте и наслаждайтесь результатом!