Как избежать пигментных пятен при загаре: советы по уходу за кожей

Неравномерная пигментация кожи при загаре: причины и способы решения проблемы

1:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Коко Шанель ввела в моду загар, наряду с твидовым костюмом и маленьким черным платьем. Однако в погоне за ровным тоном кожи некоторые сталкиваются с появлением пигментных пятен. Это происходит из-за неравномерного распределения мелатонина, который вырабатывается при воздействии ультрафиолета.

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Причинами гиперпигментации могут быть гормональные изменения, генетика, возраст, хронические заболевания и прием фоточувствительных препаратов. Для предотвращения пятен необходимо использовать санскрины, избегать солнца с 11:30 до 16:00 и отказаться от кислот и пилингов в летний период. Эффективными в уходе за кожей являются средства с тиамидолом, ниацинамидом, цинком, антиоксидантами, АНА-кислотами и азелаиновой кислотой.

В летнее время возможны инъекционные процедуры, такие как мезотерапия и биоревитализация. Средства с ниацинамидом и AHA-кислотами помогут улучшить состояние кожи, предотвратить воспаления и выровнять тон.